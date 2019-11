Marco Bocci/ “Dicevo a me stesso: vado e gli stacco la testa, ma poi..” (Domenica In)

Marco Bocci si racconta a Domenica In, alla luce dell’esperienza che lo ha visto debuttare alla regia. Il film, dal titolo A Tor Bella Monaca non piove mai è tratto dal suo omonimo romanzo, con il quale l’attore ha ripercorso, di recente, la sua infanzia nella periferia della capitale. “Io lì ci ho vissuto a lungo, è la zona che mi ha accolto quando arrivai dall’Umbria”, spiega Bocci in un’intervista concessa al Messaggero, “e ho preteso di girare tutto il film in zona. E’ pieno di gente perbene e qualche volta nella zona del centro commerciale ci vado con i miei figli. E poi – aggiunge l’amato volto di Domenico Calcaterra di Squadra Antimafia – sul set durante le pause facevano a gara ad invitarci a casa a mangiare”. Nel romanzo, e così nel film che lo vede alla regia, Bocci narra in particolare la storia di Mauro Borri, un ragazzo perbene, nato e cresciuto nella periferia di Tor Bella Monaca che, deluso dalla vita e dalla sua fidanzata, decide di cambiare vita e passare dalla parte dei criminali.

MARCO BOCCI: “RACCONTO UNA PERIFERIA…”

Nel romanzo e nell’omonimo film “A Tor Bella Monaca non piove mai”, Marco Bocci ha cercato di descrivere il quartiere che lo accolto da ragazzino “in modo diverso, alternativo dove non c’è solo cronaca nera”. Il suo intento, spiega infatti l’attore e regista all’Agenzia Ansa, è quello di “raccontare una periferia vera dentro la quale si incrociano tante vite, tanti personaggi, ognuno col suo percorso, ognuno diverso dall’altro ma – spiega Bocci – ognuno indispensabile per il prossimo”. La storia, però, non è soltanto frutto della sua fantasia, e per caratterizzare al meglio ogni protagonista e ogni ambientazione, ha cercato di attingere da quelle che oggi definisce come le sue esperienze più intime. Sono nati così “tanti personaggi, tanti perdenti, tanti sconfitti – spiega Marco Bocci – che però sanno vivere senza abbandonare la speranza, allegri e positivi, come le immagini che li raccontano, una rinascita, un’apertura, una luce forte e presente a marcare che c’è sempre una sana via di fuga”.

MARCO BOCCI: NEL LIBRO LE VICENDE PERSONALI

Non solo personaggi realmente esistiti nel suo primo romanzo: Marco Bocci ha inserito nella trama racconti ed episodi realmente accaduti alla sua famiglia. Si parla, in particolare, della vicenda del padre del protagonista, un ex artigiano con una piccola pensione, che ha investito tutto in un locale dato in affitto a in un inquilino moroso e strafottente. “Molte cose del film come del libro le ho tratte dalla mia vita”, conferma l’attore e regista. “È il caso, ad esempio, del negozio affittato da mio padre, ex artigiano, a un uomo che non pagava mai. Io allora dicevo a me stesso: ora vado là e gli stacco la testa – ricorda Marco Bocci all’Agenzia Ansa – ma poi non lo facevo, non avevo il carattere per fare queste cose”. Bocci ha inoltre spiegato il significato del termine “Piove” nel titolo del suo romanzo. Piove è la parola incodice utilizzata dalle vedette per annunciare l’arrivo della “Madama, la polizia. E, invece – conclude il regista – nel film non arriva mai…”.



