Laura Chiatti e Marco Bocci, amore in bilico: i rumor raccontano una fase complessa del loro matrimonio.

Crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti: cosa sta succedendo?

Marco Bocci e Laura Chiatti potrebbero essere in crisi. La coppia, amatissima dal pubblico per la splendida relazione che dura ormai da 11 anni, inizia a destare dubbi nei confronti dei fan. Sebbene si siano mostrati sempre molto uniti e innamorati, negli ultimi mesi non si fanno più vedere sui social e sembrano essere distanti l’uno dall’altra. Non sono mancati, chiaramente, i momenti di crisi, ma ogni caduta è sempre stata affrontata e superata al meglio: Laura Chiatti aveva raccontato cos’era successo dopo l’ultimo litigio.

“Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa” aveva spiegato l’attrice, “Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno. La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì di aggiustare tutto. Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere la decisione di lasciarci”.

Marco Bocci e Laura Chiatti si sono lasciati? Le indiscrezioni di Amedeo Venza

Negli ultimi giorni si parla di una nuova crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti e stavolta sembra essere successo qualcosa di grosso. Amedeo Venza ha fatto sapere che i due stanno attraversando un momento piuttosto difficile e che in questo periodo sono lontani dai social per cercare di fare di tutto per salvare la loro splendida storia d’amore. C’è da dire però che nessuno tra Laura Chiatti e Marco Bocci ha ancora rivelato nulla a riguardo, e questo tipo di pettegolezzo va preso con le pinze.