Laura Chiatti e Marco Bocci sono una coppia ormai piuttosto consolidata, anzi, potremmo dire incredibilmente rodata. Dopo qualche tempo, ben dieci anni di amore, hanno vissuto le fasi più belle della loro vita, tra cui la nascita dei loro bellissimi bambini Enea e Pablo, ormai cresciuti e diventati ragazzini. In tutto ciò, la brutta malattia di Marco, che qualche tempo fa aveva contratto un brutto virus che colpisce alcune parti del cervello, dando problemi alla memoria e all’uso delle parole.

Phil Collins, chi è e malattia/ Le tre mogli Andrea Bertorelli, Orianne Cevey e Jill Tavelman e i figli

Un momento molto difficile da affrontare sia per lui che per la sua famiglia, anche se oggi sembra essere tutto risolto. Oggi, lo vediamo in vacanza in Sardegna, mentre sul suo sup pagaia sereno e tranquillo insieme ai figli e a Laura Chiatti. I due si trovano in una delle spiagge più belle della Sardegna, Cala Granu, vicina a Porto Rotondo. In questa zona sono andati a salutare la famiglia di Mariano di Vaio, che ogni anno soggiorna in questa zona. Insieme, hanno fatto giocare i bambini che si sono divertiti con i figli della coppia di Mariano ed Eleonora Brunacci di Vaio.

Alice Sabatini e Gabriele Benetti felici alle Mauritius/ “Lui mi fa sentire protetta, ormai è mio per sempre”

Marco Bocci, le dolci parole su Laura Chiatti: “Solo con lei ho pensato al matrimonio”

In tutto questo non sono comunque mancati i momenti più intimi tra Marco Bocci e Laura Chiatti, che ogni tanto si sono presi del tempo libero per passeggiare sulla spiaggia come degli innamorati. Dopotutto, come mostrano le foto di Chi, i due si guardano ancora come adolescenti, tanto che lei lo ammira sempre con un senso di sorpresa, proprio come dieci anni fa, prima di avere due figli e prima di costruire questa splendida famiglia.

Anche Laura Chiatti è bellissima e soprattutto è la donna perfetta per lui, come aveva dichiarato poco prima del matrimonio: “Avevo avuto delle relazioni all’epoca, ma non ho mai pensato al matrimonio come invece mi è successo con Laura”. La donna, ha cambiato ogni cosa tanto che ormai, dieci anni di amore sembrano essere volati. I due si sono sposati nel 2014, precisamente il 5 luglio in Umbria. Un matrimonio molto “rock” come lo hanno definito loro, che quest’anno hanno voluto festeggiare quel giorno d’amore al mare.

Raoul Bova sotto la statua di Cristo a Maratea / “Credo in Dio, sento che mi ha voluto aiutare”