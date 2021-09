Marco Bocci: “Ecco come mi sono ridotto”/ Lui ironizza, Laura Chiatti commenta…

Marco Bocci scherza al termine delle vacanze scatenando la reazione della moglie Laura Chiatti e degli amici. L’attore, insieme alla sua dolce metà e ai figli Enea e Pablo, ha trascorso dolci momenti di relax. Tra baci e abbracci con la moglie, momenti di divertimento trascorsi con i suoi bambini, Marco Bocci si è anche divertito con il wingfoil. Una nuova attività in cui, però, Bocci non riesce ad eccellere come sostiene lui stesso su Instagram.

“10 giorni di wingfoil ed ecco come mi sono ridotto”, ironizza l’attore. Immediata la risposta degli amici e della moglie Laura Chiatti. “Sono le carte che barano, non lui“, ha commentato la Chiatti mentre Francesco Arca, sotto il post in questione, ha lasciato una serie di emoticon che ridono.

Marco Bocci e Laura Chiatti, altro che crisi: amore a gonfie vele

Marco Bocci e Laura Chiatti sono stati i protagonisti del gossip estivo. Secondo alcuni rumors, i due avrebbero affrontato una piccola crisi matrimoniale, ma le immagini pubblicate recentemente dal settimanale Chi, mostrano la coppia serena e felice sulla spiaggia di Sabaudia. Belli e sempre più innamorati, Bocci e Laura Chiatti conquistano tutti con il loro amore vero e genuino.

Sin da quando si sono sposati, hanno sempre protetto la propria vita privata regalandosi spesso momenti di relax da trascorrere totalmente in famiglia, lontano da occhi indiscreti. Nelle scorse settimane, alcune mosse social, avevano fatto pensare ad una crisi di coppia che, però, non esiste. Di fronte ai numerosi rumors sul loro rapporto, infatti, sia Marco che Laura non hanno commentato. A zittire tutti i gossip sono state le foto delle loro vacanze trascorse con i loro bambini.

