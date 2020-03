Marco Bocci in quarantena/ “Mai far sentire in trappola i bimbi, saremo più forti”

L’attore Marco Bocci nei giorni scorsi ha usato i suoi profili social per rivolgere a tutti i suoi follower il messaggio di rimanere a casa e rispettare le regole. Anche oggi ha rinnovato il suo appello, ospite della trasmissione Storie Italiane, parlando con Eleonora Daniele. “E’ uno di quegli episodi in cui l’unione fa la forza, essendo costretti a stare rintanati è normale che ci si deve sostenere in qualche modo, è fondamentale mettersi a disposizione, chi ha più contatti deve condividere la necessità e il bisogno di metterci tutti insieme e rispettare le regole per uscire il prima possibile”, ha commentato in collegamento con il programma di Rai1. Attualmente Marco ha spiegato di stare vivendo chiuso in casa, a Perugia, con la sua famiglia, ovvero la moglie Laura Chiatti e i loro due bambini. Alla Daniele ha spiegato le difficoltà incontrate nel riuscire ad intrattenere i bambini in casa: “devi trovare il modo di intrattenere i bambini senza farli sentire in trappola, per quanto ormai siano molto intelligenti e capiscano la situazione, hanno bisogno di spazi, di vivere, di sfogarsi fisicamente e quindi il 95% di tempo lo investiamo su di loro per farli vivere nel modo più sereno possibile”, ha raccontato.

MARCO BOCCI IN QUARANTENA: IL SUO RACCONTO A STORIE ITALIANE

Nel suo intervento Marco Bocci ha però lanciato anche un messaggio importante, come ribadito dalla stessa padrona di casa. “Cerchiamo anche di lavorare, di continuare a progettare i prossimi impegni”, ha detto l’attore. E proprio progettare e pensare al domani apre la strada ad un futuro che potrebbe essere presto nuovamente nostro. Infine Marco ha voluto lanciare un appello: “Mi sento di dire di rispettare tutti le regole che ci sono state date, restiamo a casa, cerchiamo la forza dentro di noi”, ha asserito. Bocci ha ribadito l’importanza di poter sfruttare tutte le possibilità che ci vengono offerte dalla tecnologia: “Siamo anche fortunati perchè viviamo in un mondo in cui siamo chiusi in casa ma abbiamo contatti con il mondo grazie alla tecnologia. E’ fondamentale però in questi momenti ci sono giornate in cui ci si sente afflitti e sconsolati invece bisogna sempre riuscire a dare sfogo alle nostre ansie e accogliamole e troviamone la forza”. L’attore ha ribadito infine l’importanza di dedicarsi ai progetti: “in questi momenti sto cercando davvero di scrivere, progettare lavori per quando ne usciremo. Ci sarà una grande opportunità, è fisiologico. ripartiremo più forti”.



