Marco Bocci l’Herpes cerebrale e figli/ La malattia e la paura per Enea e Pablo…

I fan di Marco Bocci si erano allarmati quando l’attore aveva rivelato l’herpes cerebrale. Il famoso attore, compagno della bellissima Laura Chiatti, è ancora affranto quando ricorda le difficoltà e lo spavento provato una volta scoperta la malattia. “Quando sei in salute, o credi di esserlo, non ti rendi conto di quante cose dai per scontato e di quanto prendi solo il peggio della vita”, si legge in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera lo scorso luglio. “A me è venuta una rabbia, una voglia di vita che prima dell’incubo non avevo”, ha raccontato l’attore.

Marco Bocci, il rapporto speciale coi suoi figli Enea e Pablo

Quando si diventa genitori, la responsabilità si fa sentire. E’ il concetto condiviso da Marco Bocci, che ha spiegato quanto sia importante mettere i figli al primo posto: “La responsabilità paterna fa perdere l’incoscienza e prevale l’importanza degli affetti. Se senti odore di pericolo, gli stai lontano”, le sue parole. E sul rapporto con la moglie Laura Chiatti ha aggiunto: “Lei mi ha sempre stimolato a non rinunciare alle mie passioni e di non perdere la passione per il mio lavoro”

