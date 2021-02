Marco Bocci, marito Laura Chiatti/ “Il nostro amore nato al telefono..”

Marco Bocci è sicuramente uno dei sex simbol del cinema e della serialità italiana. L’attore si è rivelato al grande pubblico grazie al suo ruolo in Squadra Antimafia ma da lì in poi per lui si è aperta la strada del cinema e non solo. Spesso in tv torna con ruoli da duro o da agente in pericolo o sotto copertura, ma sul grande schermo ha già variato dal dramma alla commedia sempre con un notevole successo. Anche nella sua vita privata Marco Bocci ha spaziato molto fino a quando nella sua vita non è arrivata Laura Chiatti, a quel punto per lui è arrivato l’amore vero, la voglia di famiglia e anche quella di dire sì correndo all’altare con l’attrice già incinta del loro primo figlio. Il loro amore va avanti comunque a gonfie vele e quello che amano i fan e che i due si mostrano sui social sempre come una “famiglia normale”.

Marco Bocci rivela la verità sulla “famosa telefonata” con cui si sono conosciuti

Secondo quanto ha raccontato Marco Bocci (confermato dalla stessa Laura Chiatti) sembra che tra loro tutto sia nato per caso visto che l’attore avrebbe per sbaglio chiamato la collega e che da quella chiamata avrebbero poi iniziato una serie di messaggi fino al loro incontro per non lasciarsi più. L’attore di Squadra Antimafia, e non solo, ha poi rivelato ospite a Domenica In (dove oggi vedremo la moglie) che in realtà era stato tutto calcolato e che il suo è stato un tentativo di approccio ben riuscito alla luce del risultato ottenuto. La coppia è convolata a nozze il 5 luglio 2014 a Perugia e adesso vive a Marsciano, in Umbria, in una splendida location di campagna dove stanno crescendo i loro due figli.



