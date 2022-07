Marco Bocci, marito Laura Chiatti/ La malattia, la vacanza nel deserto coi figli e..

Marco Bocci, la scoperta della malattia dopo l’incidente in auto

Forse non tutti sanno che Marco Bocci, il marito di Laura Chiatti, ha dovuto affrontare dei periodi davvero spaventosi nel corso della sua vita. Nello specifico, nel 2018, l’attore è stato vittima di un incidente durante una gara automobilistica. In quel periodo la moglie Laura è stata fondamentale, specialmente quando una volta giunto in ospedale Marco Bocci ha scoperto di essere affetto da una grave malattia. “Sono stato vittima di un terribile incidente. Proprio quell’incidente ha reso palese la mia malattia. Ne ha reso possibile l’accertamento e la diagnosi: herpes al cervello, che altrimenti avrebbe avuto un corso dall’esito irreversibile”, ha raccontato l’attore durante un’intervista.

Grazie alle cure dei medici, naturalmente, Marco Bocci è riuscito prendere il controllo della situazione e oggi appare in forma smagliante. Recentemente lo abbiamo visto allegro e spensierato in compagnia della sua Laura e dei bellissimi figli Enea e Pablo. Tutta la famiglia è partita per le vacanze e insieme si sono goduti un’avventura nel deserto. Sui social tanti scatti della loro vacanza tra cammelli e dune. “La famiglia è la patria del cuore”, le parole di Laura Chiatti su Instagram a proposito dei momenti magici vissuti nel deserto. Nelle foto vediamo Laura abbracciata a Marco, coi bambini visibilmente emozionati per gli scenari suggestivi offerti dal deserto.

