Marco Bocci, marito Laura Chiatti/ “L’incontro è stato meraviglioso e istintivo”

Marco Bocci è il marito di Laura Chiatti, l’attrice ospite di “20 anni che siamo italiani”, lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e trasmesso in replica su Raiuno. La coppia è felicemente sposata dal 2014, anche se il loro primo incontro è avvenuto quasi per caso. A raccontarlo è stata proprio l’attrice che nel salotto di Mara Venier a Domenica In ha rivelato: “come ci siamo conosciuti? Una storia molto lunga. In realtà lui mi telefonò fingendo di sbagliare numero, ma io, ovviamente…”. Sta di fatto che da quella “telefonata sbagliata” Marco e Laura hanno cominciato a massaggiarsi e sentirsi per diverso tempo; ben 4 mesi di corrispondenza prima di incontrarsi dal vivo. “Da vero uomo umbro mi ha corteggiata molto. Io ho resistito molto perché lui era troppo signore, non aveva neanche mai fatto un piccolo riferimento a qualcosa che poteva essere sessuale, era molto elegante” – ha raccontato la Chiatti che ricordando il primo appuntamento ha detto – “ci siamo visti, è scattata la scintilla e abbiamo deciso di sposarci”. Un amore importante suggellato anche dalla nascita dei due figli Enea e Pablo.

Marco Bocci: 2 figli con Laura Chiatti

Non solo uno degli attori più amati del piccolo schermo, Marco Bocci è anche un uomo follemente innamorato della sua famiglia. Felicemente sposato con Laura Chiatti, l’attore che tutti ricorderanno per il ruolo del vicequestore Domenico Calcaterra nella serie TV Squadra antimafia è anche padre di due splendidi figli: Enea e Pablo. L’attore, intervistato da Vanity Fair, parlando del primo incontro con la moglie ha detto: “l’incontro con Laura è stato meraviglioso e istintivo, ci siamo trovati”. La scintilla tra i due è stata immediata e solo dopo l’attore ha pensato a tutto quello che sarebbe accaduto dopo essendo entrambi due personaggi molto amati. “Solo dopo ho pensato alle conseguenze mediatiche, ma mi sono detto: chissenefrega” – ha precisato l’attore che però non nasconde – “all’inizio mi arrabbiavo molto quando leggevo cose false su di me, mentre oggi cerco di farmele scivolare addosso. Mi pesa ancora però non poter vivere in maniera riservata come piace a noi”. A distanza di anni però Bocci sembrerebbe non fregarsene più di tanto, visto che la sua storia d’amore con Laura Chiatti procede a gonfie vele come hanno raccontato durante un breve collegamento a Storie Italiane durante la quarantena. “Il 95% del tempo lo dedichiamo ai figli, per cercare di intrattenerli, senza farli sentire in trappola – ha detto Bocci -. Anche per loro questo è un momento difficile, hanno bisogno di vivere, di sfogarsi fisicamente. Insieme suoniamo, leggiamo, inventiamo fiabe”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA