Marco Bocci, marito Laura Chiatti/ “Non mi fermo alle apparenze, vado oltre”

Marco Bocci è il marito di Laura Chiatti, ma anche uno degli attori più amati del cinema italiano e delle fiction. La coppia è senza alcun dubbio una delle più belle del mondo dello spettacolo; un amore tenuto a lungo segreto fino all’ufficialità arrivata a gennaio 2014. Pochi mesi dopo la coppia ha avuto anche il primo figlio: Enea, nato il 22 gennaio del 2015. Un anno dopo, per la precisione l’8 luglio del 2016, nasce il secondo figlio Pablo. Bello da togliere il fiato, Marco Bocci è uno degli attori più amati e desiderati dal pubblico femminile (e non solo). Nonostante ciò però l’attore, intervistato da Style per il Corriere della Sera ha raccontato di non aver mai dato troppa importanza all’aspetto esteriore. “Ho cominciato dal teatro, dove prestanza fisica e bellezza non sono indispensabili” – ha raccontato l’attore che proviene da Marsciano, piccolo paese della provincia di Perugia. “Sapevo di essere carino, ma era un posto minuscolo. Quando ho iniziato a viaggiare per lavoro mi sono accorto che di ragazzi belli ce ne sono milioni. Troppo facile sentirsi top quando sei il più bello tra cento” ha precisato Bocci.

Marco Bocci e le donne. L’uomo è follemente innamorato di Laura Chiatti, ma è consapevole di essere molto desiderato dal pubblico femminile. “Realizzo quando me lo dicono gli altri, quando qualcuno mi mostra i commenti a una mia foto” – ha detto l’attore che però bada davvero poco a questa cosa visto che la sua vita è interamente dedicata alla famiglia e al lavoro. Parlando di sé dalle pagine di Style ha detto: “sono un introverso. Passionale, affettuoso e istintivo ma introverso”. Non solo, Bocci ha sottolineato di non essere un tipo che si ferma alle apparenze, anzi va ben oltre. “Cerco di approfondire e spesso, grazie al mio intuito, ci prendo. Per me l’aspetto conta in misura relativa, quindi non faccio molto caso neppure al mio. Mi piace dedicare le energie a individuare i lati meno vistosi delle persone e voglio pensare che gli altri facciano lo stesso con me” – ha concluso l’attore che diverso tempo fa ha avuto una terribile malattia: la meningoencefalite da herpes, un’infezione cerebrale dovuta al virus herpes simplex.

