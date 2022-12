Marco Bocci ripreso mentre fa pipì in autostrada/ Il video diventa virale sui social

Marco Bocci sorpreso a fare pipì in autostrada

Marco Bocci è stato recentemente, suo malgrado, protagonista di un piccolo siparietto sui social che ha suscitato l’ilarità dei suoi follower e fan. Tutto è successo ieri, quando l’attore ere impegnato in un viaggio in macchina con la moglie, Laura Chiatti, ed è stata proprio lei a registrare quello che sarebbe diventato in brevissimo tempo un video virale, condividendolo nelle stories del suo profilo che conta addirittura 1,1 milioni di follower.

Nel video diventato virale sui social si vede l’attore Marco Bocci impegnato a fare pipì sul lato della carreggiata di quella che sembra essere un’autostrada. Il video è stato pubblicata da Laura Chiatti con la simpatica canzone “Mi scappa la pipì” in sottofondo, corredato da faccine che ridono e dal testo “mmmmmm..” con tag al marito. Inizialmente Marco Bocci la prende sul ridere, si gira verso la macchina, nota la moglie che riprende e sorride divertito, salvo poi dire qualcosa che non si riesce a capire per poi, infine, girarsi di spalle. In tutto questo Laura Chiatti lo prende anche in giro, facendo finta per un brevissimo attimo di riprendere le sue parti intime.

Marco Bocci e Laura Chiatti: come va la relazione

Insomma, Marco Bocci non avrebbe fatto assolutamente nulla di grave e a tutti sarà capitato di avere un urgenza, magari durante un lungo viaggio in autostrada nel quale non si incrocia nessuna area di sosta. Infatti, il video condiviso da Laura Chiatti sarebbe diventato virale solamente perché divertente e non avrebbe, fortunatamente, attirato nessuna critica ma solo tanta ilarità dai fan e dai follower della coppia.

Inoltre, grazie in parte anche a questo video, sembra che la relazione tra Marco Bocci e Laura Chiatti stia procedendo a gonfie vele, dopo numerosi rumor su di una possibile crisi tra i due. Lei ne aveva parlato per la prima volta nel corso di un’intervista per Chi, rilasciata a luglio, nella quale aveva confermato che i due avevano attraversato una complessa crisi. “Ci sono state delle discussioni, è vero”, aveva detto in quell’occasione, “ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l’idea di lasciarci“.

