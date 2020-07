Marco Bocci/ “Salvato da mia moglie Laura Chiatti. La malattia..” (C’è tempo per)

Marco Bocci è uno degli attori più amati dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Protagonista di tanti film e fiction di successo, ha scelto di portare in scena a teatro lo spettacolo Lo Zingaro, un monologo in cui parla di se stesso partendo dalla sua passione per Ayrton Senna, inseguito come un mito e che lo ha sempre portato a correre nella vita. Da quando, però, è stato colpito dalla malattia, l’attore ha smesso di correre preferendo godersi ogni istanra della vita insieme alla moglie Laura Chiatti e ai figli Enea e Pablo. Innamorato della sua famiglia, Bocci è riuscito a superare la malattia anche grazie all’amore da cui è circondato e alla prontezza della moglie Laura che, come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata a Domenica In nella puntata del 24 novembre 2019, lo ha prontamente soccorso quando è stato male portandolo in ospedale e salvandogli la vita. “L’herpers anziché spuntare sulle labbra, come di solito, è arrivato al cervello. Aveva preso la parte della memoria e della parola e rischiavo grosso. Per fortuna i medici mi hanno salvato in tempo. Laura è stata tempestiva nell’aiutarmi quando mi sono sentito male a casa”, ha raccontato a Mara Venier. Della malattia parlerà anche ai microfoni di C’è tempo per di cui è ospite della puntata odierna?

MARCO BOCCI, IL SACRIFICIO D’AMORE PER LAURA CHIATTI

Quello tra Marco Bocci e Laura Chiatti è stato un amore nato all’improvviso e che ha portato i due a sposarsi e a formare immediatamente una famiglia. Un sentimento che è cresciuto giorgio dopo giorno trafiggendo il cuore di entrambi come ha raccontato l’attrice che, nell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola dal 29 luglio, ricordando l’incontro con il marito, ha detto: “Quando incontri due occhi che ti pervadono l’anima non ce n’è per nessuno e poi mi piace il suo essere zingaro”. Per amore di Laura, così, Marco si ritrova a guardare anche Temptation Island. La Chiatti non ha mai nascosto di essere una grande fan di Uomini e Donne e Temptation Island e, in occasione dell’ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, si è ritrovato a messaggiare con l’amico Francesco Montanari che, esattamente come lui, ha dovuto seguire il viaggio nei sentimenti delle coppie. A svelare tutto è stata Andrea Delogu, moglie di Montanari, pubblicando alcune storie su Instagram.



