Arianna David non risparmia critiche all'ex compagno Marco Bocciolini, con un attacco molto duro: "Sono stata un capriccio, amore è altro"

Arianna David ha vissuto una storia d’amore molto altalenante con l’ex compagno Marco Bocciolini. Da quest’ultimo, la showgirl e vincitrice Miss Italia 1993 ha avuto la bellezza di due bambini, Tommaso e Gregorio. I problemi sono arrivati dopo la loro nascita e la tensione si è fatta crescente in seguito alla separazione, quando Arianna dice di essersi ritrovata da sola e senza alcun aiuto da parte di Marco, nemmeno nella gestione dei figli. “Non so dove ho trovato la forza che ho avuto”, confida in una toccante intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Tommaso e Gregorio Bocciolini, figli Arianna David/ Gli anni in ospedale e il senso di colpa per la malattia

“In pochi giorni ho dovuto fare un trasloco, tornare a Roma con i figli che avevano 4 e 6 anni. Il papà ha avuto un problema giudiziario”, ricorda ancora Arianna David, spiegando di essersi ritrovata completamente sola. Parlando del suo ex compagno, la showgirl non sembra spendere parole al miele e non fa mistero di essere delusa.

Arianna David/ Dal tentato suicidio all'amore per il marito Davide: "Volevo lanciarmi dal balcone, ma lui..."

Marco Bocciolini e Arianna David, la tensione dopo la rottura

“[…] Nessuna donna si merita di non essere aiutata con due figli piccoli. Io sono stata un capriccio, un giocattolo. L’amore è un’altra cosa”, il duro affondo all’ex compagno Marco Bocciolini. Insomma, le tensioni tra i due ex compagni sono innegabili, anche se il momento più buio Arianna David lo ha vissuto qualche tempo dopo, quando incontrò un uomo che tentò di approfittare delle sue debolezze. “Conobbi un ragazzo apparentemente gentile. Si disse disposto ad aiutarmi ma fu l’inizio di un incubo…”, la rivelazione choc della modella.

Arianna David e i disturbi alimentari: "Sono arrivata a pesare 39 kg"/ "Mi vedevo sempre grassa"

Arianna David, nonostante le difficoltà, è riuscita a farsi forza, denunciando l’uomo e uscendo da una situazione a dir poco difficile e a tratti drammatica. Oggi questa brutta fase della sua vita fa parte del passato, fortunatamente. Dal punto di vista sentimentale infatti le cose vanno al meglio, grazie all’attuale marito Davide Liccioli con cui ha ritrovato l’amore e la serenità tanto sognata.