Arianna David bacchetta l’ex compagno Marco Bocciolini: “Fu papà poco presente per i figli”

Arianna David e l’ex compagno Marco Bocciolini hanno vissuto una splendida storia d’amore in passato, coronata dall’arrivo di due splendidi figli. La rottura, tuttavia, è stata burrascosa, come spesso succede quando finisce un amore. Tante vecchie ruggini sono riaffiorate e in alcune interviste, infatti, emergono ancora oggi i dissapori che hanno diviso Arianna e Marco. L’ex miss Italia, ad esempio, sottolinea come sia mancato il supporto del compagno quando la loro relazione è giunta al termine.

“In quel momento era un padre molto assente”, la stoccata di Arianna David, che ha dovuto rimboccarsi le maniche da sola, con i figli ancora piccoli. “Dovevo ricominciare una vita da sola con tanta responsabilità”, ha ricordato amareggiata la showgirl. Oggi i rapporti sarebbero più distesi, ma Arianna non dimentica i momenti in cui è rimasta sola e si è sentita abbandonata.

Arianna David, la crisi insanabile con l’ex compagno Marco Bocciolini: ecco perché finì

I motivi della rottura non sono mai stati del tutto chiariti, ma pare che la coppia fosse entrata in una crisi insanabile. Dopo la fine del loro amore, oltretutto, sembra ci siano state anche parecchie divergenze legate alla gestione dei figli. Come riportavamo poc’anzi, infatti, Arianna David ha sempre detto di aver fatto i salti mortali per crescere Tommaso e Gregorio, evidentemente senza l’aiuto dell’ex compagno Marco. Per questo motivo non hai mai mancato di muovergli delle critiche, anche pubblicamente.

Al di là di qualche schermaglia, l’ultima relazione avuta da Arianna non ha nulla a che vedere con le precedenti, decisamente tossiche e pericolose, dove era stata vittima di stalking. Per questo motivo, nel 2015, un altro suo ex fidanzato fu arrestato, mettendo fine finalmente al “vortice di terrore” in cui Arianna David era caduta.