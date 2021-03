Marco Bogarelli è morto per Covid/ “Re dei diritti tv” era ricoverato da giorni

Lutto nel mondo dello sport: Marco Bogarelli è morto nella notte. Il manager, definito il “re dei diritti tv”, è stato sconfitto dal Covid-19: come riportato dai colleghi di Sport Mediaset, era ricoverato in ospedale a Milano da circa dieci giorni e purtroppo una polmonite è risultata fatale. Tantissimi i messaggi di cordoglio in queste ore, l’imprenditore si è spento all’età di 64 anni.

Marco Bogarelli è noto per essere stato presidente di Infront Italy, ma sono davvero tanti i traguardi raggiunti nel corso della sua brillante carriera: fu lui il primo a portare nel Belpaese i diritti televisivi per la Nba, riuscendo a gettare le basi per una gestione più moderna dei diritti tv in ambito sportivo.

MARCO BOGARELLI MORTO PER COVID A 64 ANNI

Laureato alla Bocconi di Milano, Marco Bogarelli mosse i primi passi con Media Partners a metà degli anni Novanta insieme ad altri manager molto noti, pensiamo ad Andrea Abodi. Dieci anni più tardi, nel 2006, Media Partners venne integrata in Infront e divenne uno dei colossi mondiali nel mondo della gestione dei diritti televisivi. La presidenza di Infront Italy risale a cinque anni fa. Questo il cordoglio della società appena citata: «Saremo sempre riconoscenti a Marco per la sua lealtà, intelligenza, simpatia e grandezza d’animo. La notizia della sua perdita ci colpisce duramente e non abbiamo parole per descrivere il nostro strazio». Marco Bogarelli lascia la moglie Raffaella e le tre figlie Beatrice, Margherita e Viola.

