Marco Bonamico è morto, il basket italiano è in lutto per l’addio al ‘Marine’ che fu argento olimpico a Mosca 1980: aveva 68 anni (oggi 4 agosto 2025)

MARCO BONAMICO È MORTO: BASKET ITALIANO IN LUTTO

Marco Bonamico è morto, un gravissimo lutto ha colpito il basket italiano oggi, lunedì 4 agosto 2025. La brutta notizia è arrivata dall’ospedale Bellaria di Bologna, dove l’ex giocatore di basket era ricoverato. Nato a Genova il 18 gennaio 1957, Marco Bonamico aveva quindi 68 anni e ci ha lasciato nella città alla quale ha legato gran parte della sua carriera.

Le stagioni più significative della carriera agonistica di Marco Bonamico si legarono infatti alla Virtus Bologna, anche se non mancarono passaggi altrove, compresa una stagione nella Fortitudo Bologna nel 1976-1977 e una all’Olimpia Milano, nel 1979-1980, legandolo quindi anche alle due storiche rivali della V Nera.

Marco Bonamico era una ala grande, alto 2.01 metri e con un fisico prestante che gli procurò il soprannome di “Marine”, nella seconda parte della carriera molto abile a sfruttare la regola del tiro da 3 (introdotta a partire dal campionato 1984-1985) grazie alla sua precisione nei tiri dalla lunga distanza.

Dopo il ritiro, Marco Bonamico è stato per diversi anni seconda voce nelle telecronache cestistiche della Rai, affiancando spesso un altro nome compianto, quello del giornalista e telecronista Franco Lauro, ma anche presidente della Legadue, incarico al quale l’ex giocatore fu eletto all’unanimità il 19 febbraio 2009.

MARCO BONAMICO È MORTO: LA CARRIERA DA GIOCATORE

In questo triste giorno della morte di Marco Bonamico, vogliamo allora ricordare i momenti essenziali della sua carriera. Con la Virtus Bologna giocò nel 1975-1976, poi nel 1977-1978, per ben sei anni consecutivi fra il 1980 e il 1986 e infine ancora una volta nel 1988-1989, con le altre squadre della sua carriera che sono state le già citate Fortitudo e Olimpia, ma anche la Mens Sana Siena e nella parte finale della carriera Napoli, per ben quattro anni Forlì e infine Udine, con l’addio al campo che risale al 1995. Lunghissima l’esperienza in Nazionale, con un totale di 151 presenze con la maglia azzurra dell’Italia.

Tra i successi principali ottenuti da Marco Bonamico in carriera spiccano i due scudetti del 1976 e 1984 con la Virtus Bologna, con la quale ha vinto anche altrettante Coppe Italia nel 1984 e 1989. Quelli però furono anni molto felici anche per la Nazionale italiana e allora ricordiamo che Marco Bonamico fu un giocatore fondamentale nel ciclo del c.t. Sandro Gamba con l’argento alle Olimpiadi di Mosca 1980 e l’oro europeo a Nantes nel 1983. Inevitabile quindi il cordoglio di Gianni Petrucci e di tutta la FIP: il mondo del basket si stringe attorno alla moglie Clara e alla figlia Elena.