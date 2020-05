MARCO BORRIELLO DIVENTA “POLITICO”/ Sui social critica il Mes ed elogia Sala

Pubblicità

Marco Borriello si presenta sui social in una veste inedita: l’ex attaccante del Milan e della Roma ha stupito i suoi followers mettendosi esplicitamente a parlare di politica, argomento raramente trattato in pubblico dall’ex bomber, oggi agente di calciatori e solitamente più impegnato a farsi notare sulla pagine di gossip piuttosto che ad esprimere una qualche coscienza civile durante le interviste. Ma tant’è, l’emergenza coronavirus ha risvegliato molti personaggi e Borriello dai suoi profili sul web ha sparato a zero contro la scelta di affidarsi al Mes per provare ad arginare la crisi economica che la pandemia di covid-19 ha fatto esplodere violentemente anche in Italia: “Ma non erano a fondo perduto? Non voglio immaginare gli altri strumenti e a che tassi…“, questo il commento sul web riguardo la decisione di affidarsi al Mes, postando un articolo del Sole 24 Ore che parla di “tassi agevolati” per i prestiti richiesti dai Paesi in difficoltà. Borriello si chiede: a quali tassi bisognerà restituire il denaro preso in prestito?

BORRIELLO “POLITICO”, I FOLLOWERS SCETTICI

Ma non è finita qua perché oltre allo sdegno per il Mes, Borriello ha espresso grande apprezzamento per il lavoro di Beppe Sala come Sindaco di Milano, in prima linea nei giorni dell’emergenza coronavirus: “Mi chiedo perché gente come te non sia a Roma a portare avanti questo paese, una persona di cultura, con un percorso professionale di un certo livello e con gli attributi“. Questo l’attestato di stima nei confronti del primo cittadino del capoluogo lombardo, che Borriello vedrebbe bene alla guida del Governo. Esternazioni che hanno destato però qualche perplessità e non poche ironie da parte dei pur numerosi followers che seguono le gesta dell’ex calciatore sui social network. I commenti sferzanti non mancano, “Sempre più proiettato a diventare un opinionista politico. Questa roba di Borriello per il sociale mi fa sbracare,” mentre Hypepusher commenta con un laconico ma eloquente “Ah beh” l’endorsement di Borriello nei confronti di Sala. E vista la passione per le spiagge di Borriello, che a fine carriera ha giocato anche nell’Ibiza, qualcuno propone: “Io Marco Borriello lo vedo pronto per un Governo balneare…“



