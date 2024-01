Marco Borriello e l’aneddoto su Berlusconi: “Mi chiedeva della mia storia con Belen”/ “Eravamo fidanzati e…”

Marco Borriello ricorda Silvio Berlusconi e racconta un aneddoto che tira in ballo anche Belen Rodriguez

Marco Borriello ha ricordato Silvio Berlusconi, raccontando un aneddoto che riguarda i suoi tempi al Milan, squadra della quale il Cavaliere era presidente. Nel corso di un’intervista rilasciata ad Alessandro Alciato per il talk show Radio Tv Serie A, l’ex calciatore di quadre come Roma e Juventus ha ricordato i tempi d’oro in cui giocava per il Milan, e le incursioni di Berlusconi sul campo, in albergo o negli spogliatoi.

“Veniva poco al campo, perché era presidente del Consiglio all’epoca. Veniva a trovarci in albergo quando giocavamo a Roma e ricordo che per ognuno di noi ricordava un aneddoto”, ha raccontato Borriello di Berlusconi.

Marco Borriello e la storia d’amore con Belen Rodriguez

Proprio in merito a queste visite, l’ex calciatore ha quindi ricordato cos’è che diceva di lui: “Il mio riguardava Belen (Rodriguez, ndr), con cui al tempo ero fidanzato e mi chiedeva: ‘Come va con Belen?'”. “Andava sul tecnico”, ha commentato allora ironico Alciato, a cui Borriello ha poi risposto con altrettanta ironia: “Era molto simpatico, la prendevamo a ridere”.

Come dimenticare gli anni in cui Marco Borriello e Belen Rodriguez stavano insieme. La loro storia, finita su tutte copertine e sempre nel mirino del gossip, è iniziata del 2004 ed è durata 4 anni, fino dunque al 2008 quando si sono definitivamente lasciati. Una relazione la loro che non è però finita male, anzi. Negli anni successivi Belen e Borriello hanno mantenuto ottimi rapporti, al punto da rivedersi spesso a Ibiza durante le vacanze estive. Incontri che hanno spesso alimentato nuovi gossip su un ritorno di fiamma.











