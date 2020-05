Marco Bruganelli, fidanzato Claudia Ruggeri/ Il cognato di Paolo Bonolis e la miss…

Pubblicità

Quello di Marco Bruganelli non è di certo un nome sconosciuto ai telespettatori e non solo perchè si tratta del marito di Claudia Ruggeri di Avanti un altro. Marco infatti è anche il cognato di Paolo Bonolis, ovvero il fratello di Sonia Bruganelli, la moglie del conduttore. Oggi, sabato 16 maggio 2020, Claudia Ruggeri sarà una delle protagoniste che vedremo nella replica di Ciao Darwin 8 Umani vs Mutanti nella prima serata di Canale 5. Anche per questo i fan sono già a caccia di notizie che riguardino il suo consorte. Scopriamo innanzitutto che i due si sono presentati davanti all’altare solo quattro anni fa, ma dopo un lungo fidanzamento. Per adesso invece non si parla di figli, anche se entrambi vorrebbero diventare presto genitori e allargare la famiglia. Per adesso sono i cagnolini, razza Chihuahua, a tenere impegnate le loro giornate. Marco e Claudio infatti hanno adottato una cucciola pochi mesi fa e la piccola fa parte della stessa cucciolata di Zoe, ovvero la cagnolina di Sonia. Clicca qui per guardare la foto di Marco Bruganelli e Claudia Ruggeri.

Marco Bruganelli, dieci anni di fidanzamento con Claudia Ruggeri e poi…

Marco Bruganelli è stato fidanzato per dieci anni con Claudia Ruggeri, prima che i due si decidessero a fissare una data per il matrimonio. Tempo fa, la Miss di Avanti un Altro ha confessato a Chiambretti c’è di non aver vissuto un vero e proprio colpo di fulmine con il marito. I due si sono conosciuti infatti durante un’edizione di Domenica In capitanata da Paolo Bonolis, il cognato di Marco. “Un pomeriggio“, ha rivelato, “durante le prove, stavo piangendo perchè il mio ragazzo mi aveva lasciato“. Marco l’ha notato e si è avvicinato a lei, ma Claudia ha cercato di respingerlo. “Lasciami in pace, nemmeno ci conosciamo. Vedi che sto male e fai il cascamorto“, gli ha risposto lei quel giorno. Poi le cose sono cambiate durante una cena di produzione: è in quel momento che Claudia si è resa conto di guardare Marco con occhi diversi. “Ci siamo innamorati e dopo dieci anni insieme ci siamo sposati“, ha aggiunto, “Paolo e Sonia ci hanno fatto da testimoni”. Durante il ricevimento delle loro nozze tra l’altro, il conduttore ha cantato Standy By Me.

