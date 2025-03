Marco Bucci, sindaco di Genova ed attuale presidente della Liguria, ha rilasciato una intervista al quotidiano La Verità, nella quale ha illustrato le prospettive di amministrazione della Regione, con uno sguardo anche ai temi più attuali della politica che stanno dividendo le posizioni dei governatori. Primo su tutti quello sull’Autonomia differenziata, sulla quale dice: “Concede già poteri importanti, dalla protezione civile ai trasporti“, anche se afferma che per alcune aree, specialmente quelle di confine sarebbe più opportuno lo statuto speciale: “Ne ho già parlato con il Ministro Calderoli e dice che ho ragione“, d’altronde, aggiunge.

“Anche la Liguria ha una situazione particolare per la sua vicinanza alla Francia, quindi perchè Trieste sì e Genova no?“, concludendo però dice: “Mi accontento, perchè bisognerebbe cambiare la costituzione“.

Sull’altro argomento che sta spaccando l’opinione pubblica, quello del fine vita, invece Bucci ha una posizione chiara: “Dal punto di vista etico, sono contrario perchè si rischia la speculazione sulla sofferenza” dice, aggiungendo: “È la mia posizione e la tengo per me” e sottolineando sulla questione della Toscana dice: “L’eutanasia andrebbe regolamentata dal Parlamento con una legge unica che poi le Regioni dovrebbero applicare“.

Marco Bucci: “Condivido la lotta anti woke di Trump, la cancel culture ha obiettivi irrealistici e anti storici”

Il presidente della Liguria Marco Bucci, prosegue nell’intervista evidenziando il ruolo delle leggi uniche che potrebbero risolvere alcune delle questioni ancora aperte con le Regioni, non solo come è accaduto con il fine vita in Toscana ma anche su altri temi. Portando poi ad esempio la norma sul riconoscimento di figli di coppie omosessuali racconta: “Quando ero sindaco, vennero da me due mamme che volevano riconoscere il loro bambino, la legge però non me lo ha permesso, a prescindere da quale fosse la mia opinione in merito che su quell’argomento era favorevole“.

Da ex manager che ha lavorato venti anni negli Usa, Bucci ammette anche di condividere molte idee di Trump, specialmente quelle sulla battaglia contro l’ideologia woke, che definisce “Una grande perdita di tempo come la cancel culture, con obiettivi irrealistici ed anti storici“. Infine un commento sulle prossime elezioni comunali a Genova, per le quali la coalizione di centro destra sostiene il candidato Pietro Piciocchi di cui dice: “È stato il mio vicesindaco. Lavora bene. Incontra un sacco di persone. Sono molto contento di quello che sta facendo“.