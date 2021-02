Marco Canestrari: “Casaleggio mi ha chiesto i danni”/ “A giugno scopriremo la verità”

Il blogger Marco Canestrari è stato citato in giudizio da Davide Casaleggio, noto esponente del Movimento 5 Stelle e proprietario della Casaleggio Associati. Tutta colpa dei libri “Supernova” e “Il sistema Casaleggio”, realizzati dallo stesso bloggae in collaborazione a Nicola Biondo, come ha spiegato Canestrari: “Il signor Davide Casaleggio mi ha chiesto i danni – le parole riportate nella giornata di ieri dall’agenzia Adnkronos – ritiene che le cose che ho raccontato non siano vere o che gli abbiano causato danni. Io credo che questa sia un’ottima notizia”.

“Ho deciso – ha aggiunto – di rendere questo procedimento, che inizierà fra pochi mesi, un atto pubblico di responsabilità civica. Ho raccontato e continuo a raccontare queste vicende, impegnando buona parte del mio tempo libero e delle mie risorse, perché ritengo un problema l’influenza che il signor Casaleggio esercita sul Parlamento senza nessun controllo democratico”.

MARCO CANESTRARI, RACCOLTA FONDI DOPO ESSERE STATO CITATO DA CASALEGGIO

Quindi Marco Canestrari rivolge una serie di domande: “È vero o non è vero che Casaleggio Associati ha fondato e amministrato il Movimento 5 Stelle? È vero o non è vero che il signor Davide Casaleggio è una persona esposta politicamente? È vero o non è vero che la sua azienda, attraverso i propri siti web, rilanciava la propaganda del Cremlino? È vero o non è vero che il Movimento 5 Stelle ha avuto strettissimi rapporti con il partito di Putin? È vero o non è vero che il Movimento 5 Stelle ha supportato pubblicamente regimi autoritari? È vero o non è vero che l’architettura di gestione del Movimento 5 Stelle impedisce che il signor Davide Casaleggio sia sottoposto a qualsiasi controllo democratico?”. Per poi spiegare che tutte “queste verità” verranno stabilite dal Tribunale civile di Milano a giugno 2021: “Ho messo insieme un piccolo gruppo di lavoro: un avvocato, un consulente, alcuni amici a cui chiederò consiglio”. Canestrari ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le sue spese legali.



