Marco Cappato, malore in Valle D’Aosta: ha avuto ischemia cerebrale/ Come sta: “Mi opero e torno come nuovo”

Marco Cappato nei giorni scorsi, mentre si trovava in Valle D’Aosta, ha accusato un malore a causa di una ischemia cerebrale. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e presidente di Eumans “è stato ricoverato il 31 dicembre presso l’ospedale Parini di Aosta in seguito a un problema di origine cardiaca che ha prodotto uno screzio ischemico neurologico nella funzione della sola articolazione della parola, attualmente in netto miglioramento”, hanno affermato il suo medico personale Mario Riccio nel bollettino riportato dal Corriere della Sera.

Rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere/ Disordini dopo una mancata concessione ad un detenuto

La notizia è emersa dunque dopo alcuni giorni dai fatti, dopo le dimissioni avvenute oggi. A commentare la vicenda è stato il diretto interessato, che ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute attraverso i social network. “È qui che ho passato il Capodanno”, ha scritto a corredo di una foto dall’ospedale. “È stata una roba seria ma non grave”, ha poi spiegato. Innumerevoli gli auguri di pronta guarigione da parte di esponenti della politica e non solo.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 4 gennaio 2024

Marco Cappato, malore in Valle D’Aosta: ha avuto ischemia cerebrale, le condizioni di salute

Marco Cappato, dopo il malore accusato in virtù di una ischemia cerebrale, ha anche comunicato che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. “Con una piccola operazione al cuore che farò tra qualche settimana, tornerò come nuovo”, ha assicurato il cinquantaduenne. Poi il ringraziamento ai medici che si sono presi cura di lui. “Ringrazio il personale medico, infermieristico e con ogni altra mansione per la competenza e l’umanità dimostrata, che mi hanno permesso di trascorrere con la migliore serenità possibile questi quattro giorni all’ospedale Parini di Aosta. Un abbraccio grande”.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 4 gennaio 2024

Infine, ha anche scherzato: “Ps: Sono ammesse anche battute sulla Svizzera, a patto di non credersi originali”. Per coloro che si sono chiesti in queste ore come sta il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e presidente di Eumans, dunque, a rispondere ci ha pensato lui stesso via social.











© RIPRODUZIONE RISERVATA