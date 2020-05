Marco Carta a Non è la d’Urso?/ Sua versione su aereo dopo fuorionda di Striscia

Pubblicità

Marco Carta sarà o no ospite oggi della nuova puntata di Live Non è la d’Urso? La sua mancata ospitata della scorsa settimana ha fatto molto discutere dopo il fuori onda trasmesso dal Tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Nel servizio di alcuni giorni fa è stato riproposto l’intervento della conduttrice Barbara d’Urso che proprio nel corso della trasmissione di Canale 5 della prima serata domenicale aveva rivelato l’assenza del suo ospite – inizialmente annunciato – giustificandola con un problema tecnico: “Avevo annunciato che ci sarebbe stato Marco Carta, ha già fatto il biglietto dell’aereo. C’è stato un problema e non è potuto essere qua, ma ovviamente Marco, sai che io ti amo, e ti aspetto la settimana prossima”, aveva detto. Tutto sembrava essersi concluso lì, se non fosse invece che Marco Carta in realtà era in collegamento dalla sua casa e sarebbe dovuto intervenire in diretta come confermato dal fuorionda. Tutto poi sfumato, a quanto pare per mancanza di tempo. Dal servizio di Striscia, infatti, si sente la voce di Barbara mentre si confronta con il suo autore, Ivan Roncalli, sul tempo a sua disposizione, salvo poi prendere la decisione definitiva: “Non facciamo in tempo. Marco Carta non c’è tempo. Dico che doveva venire qua ma non è riuscito ad arrivare con l’aereo”.

MARCO CARTA A NON È LA D’URSO PER RACCONTARE LA SUA VERSIONE

L’ospitata saltata non sarebbe affatto piaciuta a Marco Carta che come si nota nel servizio di Striscia non solo avrebbe preteso il doppio del cachet ma avrebbe manifestato anche il suo sdegno per essere rimasto in attesa sul divano di casa sua dalle 22, prima di ricevere la comunicazione: “Non lo so se vengo Domenica prossima”, aveva quindi tuonato, manifestando la sua rabbia anche nei confronti della conduttrice, nonché amica Barbara d’Urso. Ricordiamo infatti che proprio a lei Marco aveva deciso di affidare il coming out in diretta durante una puntata di Domenica Live, e sempre a lei le prime parole dopo la bufera mediatica per il presunto furto di magliette alla Rinascente di Milano. Ma cosa è successo realmente la scorsa domenica? Marco ha tentato realmente di prendere un aereo diretto a Milano oppure no? Secondo quanto reso noto da Trend.it, questa sera Marco Carta sarà presente a Live Non è la d’Urso per spiegare l’accaduto e fornire la sua versione. Se, però, il cantante finora ha deciso di non commentare, Carmelita ha invece realizzato alcune Instagram Stories commentando: “Amo Striscia la Notizia”, con alcune emoticon ironiche, per poi postare un’ulteriore Storia sulla vicenda lasciando il dubbio: “Aereo o non aereo? E Marco Carta ci sarà a Non è la d’Urso?”. Alla luce delle emoji usate, la risposta parrebbe essere affermativa.



