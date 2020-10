Marco Carta assente a Live Non è la D’Urso/ “Febbre, niente sierologico, ma deve…”

Giallo a Mediaset: A “Live Non è la D’Urso” era atteso Marco Carta tra gli ospiti di Barbara D’Urso, che però ha dato una notizia molto importante all’inizio del talk della puntata di stasera, cioè che è assente. “La sedia purtroppo è vuota. Avevamo invitato la prima persona che ha fatto coming out per sua scelta in una trasmissione televisiva, peraltro qui, che è Marco Carta”. La conduttrice ha quindi spiegato cos’è successo: “Chiunque viene qui deve sottoporsi al test veloce, ma lui aveva un pochino di febbre, quindi abbiamo evitato anche di fare il test sierologico”. Barbara D’Urso ha quindi spiegato che il cantante è tornato a casa, da dove sta seguendo la puntata. “Speriamo… Sicuramente sarà solamente una piccola influenza o qualcosa del genere”, ha concluso la conduttrice di Canale 5 che aveva invitato Marco Carta per discutere degli amori finti nel mondo dello spettacolo, a partire dal caso Gabriel Garko.

MARCO CARTA ASSENTE A LIVE PER FEBBRE

Nelle ultime ore Marco Carta aveva partecipato al Trofeo Nilla Pizzi ed era entusiasta di essere tornato a cantare. “Poter tornare a cantare dopo questo incubo è stato bellissimo, ho potuto, anche se brevemente gridare quanto mi fosse mancato tutto ciò”, ha scritto in un lungo post. Il cantante sardo ha ringraziato i fan e a tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione. “Ringrazio gli amici, compagni di viaggio e le sorprese che mi hanno dato la possibilità di ridere”. Ma il pensiero di Marco Carta è volato anche a sua nonna: “Tempo fa mi sarebbe sembrato così banale, dannatamente scontato e normale. Invece no, nonna mi manchi”. Nel post Marco Carta ha parlato anche del singolo che uscirà a breve e che racchiuderà la collaborazione con Angemi. “Bro sei mitico! Spaccheremo”. Quindi ha concluso: “Non mi resta che abbracciarvi e dirvi di aspettare! Sto tornando forte come una gigante rossa”. Poco fa la notizia della febbre e gli auguri di pronta guarigione di Barbara D’Urso.



