Marco Carta assolto in Appello/ Furto magliette Rinascente: “Sono felicissimo!”

Il cantante Marco Carta è stato assolto anche in Appello dall’accusa di furto di magliette alla Rinascente di Milano avvenuto il 31 maggio 2019 e per un valore di 1200 euro. Lo hanno deciso i giudici della Corte d’Appello di Milano che hanno respinto il ricorso presentato dalla procura generale che aveva chiesto a carico del cantante sardo una condanna a 8 mesi di reclusione. Il primo commento rilasciato dall’ex vincitore di Amici e riportato dal quotidiano La Stampa è stato: “Sono felicissimo!”. Il cantante 35enne era stato assolto anche in primo grado e così come era avvenuto in quella circostanza, nella giornata odierna non era in aula quando è giunta la decisione dei giudici. Nel corso del processo, il suo legale difensore, l’avvocato Simone Ciro Giordano, aveva ribadito in una memoria difensiva depositata nella giornata di oggi che nell’atto di appello “la Procura ha omesso di valutare gli ulteriori elementi evidenziati dalla difesa e riportati in larga parte dal Tribunale, che dimostrano in maniera certa e non ipotetica l’assoluta estraneità, anche a titolo di concorso morale, di Carta rispetto alle condotte ascritte alla Muscas”. Il riferimento è a Fabiana Muscas, l’amica di 53 anni del cantante con la quale Marco si trovava al momento dell’arresto. La donna si è assunta la responsabilità dell’accaduto raccontando di averlo fatto poichè voleva fare un “regalo di compleanno” all’amico.

MARCO CARTA ASSOLTO IN APPELLO: LA SODDISFAZIONE DELLA DIFESA

Per Marco Carta, dopo l’assoluzione anche in secondo grado per il furto delle magliette alla Rinascente, si chiude un capitolo molto doloroso della sua vita. Il cantante si è sempre detto estraneo ai fatti ed è riuscito a dimostrarlo in Tribunale. La Corte d’Appello di Milano ha così confermato la sentenza di primo grado emessa circa un anno fa ma per le motivazioni si dovranno attendere i consueti 60 giorni. A commentare con soddisfazione la nuova sentenza di assoluzione è stato l’avvocato dell’ex vincitore di Amici che ha asserito, come riferisce l’agenzia di stampa Ansa: “E’ un risultato che conferma quanto già ampiamente dichiarato da Carta fin dalle prime battute di questa spiacevole vicenda. Lo abbiamo sempre affermato e oggi con la sentenza di rigetto dell’appello proposto dal pubblico ministero abbiamo avuto l’ennesima conferma da parte della autorità giudiziaria”. Alla luce della decisione dei giudici del secondo grado, ha concluso ancora il legale, “Ritengo che la questione possa essere definitivamente archiviata anche se il dolore, la tristezza, e il danno di immagine che il cantante ha subito durante questo periodo non potrà essere ripagato in alcun modo”.



