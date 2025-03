Marco Carta, conosciuto per aver vinto Amici di Maria De Filippi nel 2008, l’anno successivo ha partecipato al Festival di Sanremo con “La forza mia”, vincendo anche la kermesse musicale. Ma chi è l’artista nato a Cagliari nel 1985? Nella sua carriera, che negli ultimi anni ha vissuto alti e bassi, ha vinto premi importanti come appunto Sanremo, ma anche un Music Awards e un TRL Awards. Prima di raggiungere il successo, Marco Carta non ha avuto una vita semplice. Il cantante ha infatti ha perso il papà a soli otto anni, perché malato di leucemia, mentre a dieci anni ha perso anche la mamma per via di un tumore. È cresciuto con la nonna materna insieme a suo fratello.

L’esperienza televisiva di Marco Carta è cominciata nel 2007 con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi: nel 2008 il cantante ha vinto il programma, ottenendo un contratto con la Warner Music e 300.000 euro di premio. Qualche mese dopo, ha preso parte al primo Festival di Sanremo che ha vinto. Negli ultimi anni Marco Carta è un po’ sparito dal mondo delle radio: nel 2025, ad esempio, ha preso parte al San Marino Song Contest senza però riuscire a trionfare.

Marco Carta, chi è: la musica come rinascita dopo un’infanzia complicata

Rimasto orfano all’età di dieci anni, Marco Carta è riuscito a riemergere proprio grazie alla musica, che lo ha aiutato nel momento più complicato della sua vita, quando si è trovato a dover affrontare l’età adulta senza l’amore della mamma e del papà, che aveva perso da bambino. A Storie Italiane, l’artista cagliaritano ha spiegato: “Quando rivedo le immagini della vittoria a Sanremo 2009, mi scendono le lacrime. La musica mi ha salvato la vita, quella vittoria mi ha svoltato la vita, la musica mi ha tolto tutti i mali che avevo dentro, ero pieno di mostri, mi ha fatto rifiorire la vincita di Sanremo a 22 anni”.