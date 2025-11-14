Tutto quello che c'è da saperesu Marco Carta: dalla malattia ai genitori fino al fidanzato.

Marco Carta, classe 1985, è nato a Cagliari e ha conquistato il successo e la popolarità partecipando ad Amidi di Maria De Filippi di cui è stato anche vincitore. Dopo il talent show, la carriera di Marco ha spiccato il volo e, giovanissimo, partecipa al Festival di Sanremo portando a casa la vittoria nel 2009 con il brano La forza mia. Successivamente, la carriera prosegue tra nuovi album, la partecipazione ad Amici Big, la pubblicazione del libro Ho una storia da raccontare, l’Isola dei Famosi e i tantissimi concerti fatti per tutta l’Italia. Marco, inoltre, ha spesso parlato della sua infanzia condividendo il dolore per la perdita della mamma.

Marco è cresciuto con la nonna materna perché ha 10 anni ha perso la mamma mentre il padre era scomparso quando lui aveva otto anni. Un dolore enorme per Marco che, ancora oggi, porta nel cuore la sofferenza per non aver avuto un’infanzia serena accanto ai genitori.

Marco Carta: chi è il fidanzato e la malattia

Dal 2014 al 2022, Marco Carta ha condiviso la propria vita con Sirio Campedelli. Nonostante la storia lunga e importante, il cantante è sempre stato molto discreto e riservato parlando poco della propria vita sentimentale. Conclusa tale relazione, Marco avrebbe ritrovato l’amore accanto a Luca, che gestisce un ristorante a Milano.

Nell’ultimo periodo, si è parlato anche dei problemi di salute di Marco che, il 3 agosto 2025, ha dovuto annullare il suo ‘Fantasia Tour’ a causa di un malore improvviso in seguito al quale è stato necessario il ricovero in ospedale. Qualche giorno dopo, sui social, ha raccontato di essersi svegliato in piena notte con dei dolori fortissimi e il tutto sarebbe dovuto ad un’operazione che il cantante ha subito diversi anni fa e che hanno reso alcuni suoi organi molto delicati.