Marco Carta, chi sono gli ex fidanzati del cantante

Nel corso della sua giovane vita, l’artista lanciato da Amici di Maria De Filippi e che ha toccato il culmine con la vittoria di Sanremo 2009, è finito in diverse occasioni al centro del gossip. Marco Carta è stato fidanzato con diversi uomini, anche se sicuramente la storia più importante è stata quella vissuta con Sirio Campedelli, una relazione interrotta dopo sette anni ma che ha lasciato tanti aspetti positivi nella vita di entrambi:

“Volevo dirvi che ci siamo lasciati e ormai è una cosa successa qualche mese fa. Per lui ci sarà sempre tanto bene nel mio cuore. Per lui ci sarà sempre rispetto e affetto” ha assicurato Marco Carta dopo la fine della storia con lo storico compagno Sirio. Un amore concluso nel 2022 che sicuramente anche a distanza di tempo continua a occupare uno spazio centrale nella vita dell’arista sardo lanciato dal talent di Maria De Filippi.

Marco Carta ha un nuovo fidanzato: chi è Luca

Dopo la fine della storia con Sirio Campedelli, Marco è riuscito a ritrovare l’amore in una nuova persona, che oggi occupa uno posto centrale nella sua vita. Il fidanzato di Marco Carta sarebbe Luca, del quale però non si hanno molte informazioni in quanto non apparterrebbe al mondo dello spettacolo, in una intervista concessa tra le colonne del magazine Vero, l’artista ha confessato: “Rispetto al passato sono cresciuto e maturato, adesso non scappo più. Ho imparato a restare” le parole di Marco Carta riguardo al loro speciale legame e ai cambiamenti nella sua vita dopo la relazione conclusa con lo storico ex fidanzato Sirio.

Una nuova fase di vita ha dunque preso il via per Marco Carta, il celebre cantante ha fatto ritorno sulle scene con il cuore pieno di amore, vista questa storia intrapresa con Luca.