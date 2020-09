Marco Carta, come sta?/ “Devo fare dei controlli importanti per la salute e..”

La salute di Marco Carta tiene ancora tutti i suoi fan con il fiato sospeso. Il bel cantante sardo ex ugola d’oro di Amici, ha pensato bene di usare i social nelle scorse ore per mandare un bacio al suo pubblico con un piccolo video in cui annunciava però di dover affrontare una giornata in clinica per alcuni controlli importante. In particolare, Marco Carta ha scritto su Instagram: “Oggi vado a fare una vista importante per la mia salute. Mandatemi un grosso in bocca al lupo!”. Subito dopo si è mostrato nelle storie di Instagram con tanto di mascherina in una sala di attesa ma ancora molto sorridente. I fan hanno pensato bene di stringersi intorno al loro beniamino augurandogli il meglio ed è proprio a tutti coloro che gli hanno scritto in pubblico e in privato, che Marco Carta ha risposto qualche ora dopo.

MARCO CARTA "DEVO FARE DEI CONTROLLI MEDICI.."

Con una storia su Instagram il cantante sardo ha rassicurato tutti coloro che erano preoccupati per lui scrivendo: “Tutto bene ragazzi, sono sano come un pesciolino, grazie per avermi scritto in tanti”. Anche questa volta Marco Carta ha lasciato un velo di privacy su quello che gli è successo proprio come era accaduto in passato ma in molti sono convinti che questo problema sia legato all’intervento che ha subito qualche mese fa e che ha tenuto i suoi fan con il fiato sospeso fino a quando il cantante non è tornato in piedi e in salute. Sarà così o c’è altro che non sappiamo?



