Marco Carta come sta? Dimesso dall’ospedale, rompe il silenzio e svela cos’ha avuto: “Ero in pericolo”

Nei giorni scorsi Marco Carta ha allarmato i suoi fan e non solo per dei problemi di salute. Lo staff del cantante sardo ha prima annunciato che il concerto del 3 agosto a Porto Torres era stato annullato e poi ha spiegato che la causa era stata un grave malore di Marco che ha reso necessario il ricovero in ospedale. Dopo giorni di apprensione il suo entourage ha rotto il silenzio rivelando che l’artista era in netta ripresa ed adesso alla domanda Marco Carta come sta? La risposta l’ha fornita lo stesso cantante con un video sui social in cui ha spiegato nel dettaglio cos’ha avuto, perché è finito in ospedale e soprattutto come sta adesso.

Scendendo nel dettaglio, sorridente e più tranquillo, Marco Carta ha confessato di aver rischiato grosso. Ha raccontato che dopo un concerto a Rosolina Mare la notte ha iniziato a stare sempre più male fino a quando intorno alle 3 di notte la situazione non è peggiorata ed ha iniziato ad avere dolori fortissimi anche a causa di un’operazione pregressa che ha gli ha lasciato alcuni organi deboli e delicati. A questo punto c’è stata la corsa in ospedale al San Donato dove lo hanno visitato. Marco ha confessato: “I medici mi hanno detto ‘tu non farai il concerto di quest’oggi, non puoi perché sei in pericolo” e ne hanno richiesto il ricovero.

Marco Carta come sta dopo il grave malore: “Sono in fase di netto recupero”

Come sta Marco Carta adesso? La paura sulle sue condizioni di salute dopo il grave malore e il ricovero in ospedale è passata, lo stesso cantante ha ammesso: “Volevo dirvi che sono a casa, tranquillo, e in fase di netta ripresa…Oggi sto decisamente meglio e in fase di recupero.” E subito dopo Carta ha voluto salutare e ringraziare tutti per l’affetto che gli hanno mostrato nei giorni scorsi e che continuano a mostrargli dicendo che ben presto tornerà sul palco e che sta già preparando le prossime date del Solo Fantasia tour. Ed infine dopo le preoccupazioni, Marco ha concluso il messaggio felice e sorridente: “Mi avete date un sostegno incredibile, mi sono sentito visto, voluto bene e amato ed era quello di cui avevo bisogno”.

