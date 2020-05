Marco Carta compie 35 anni/ Gli auguri in diretta di Barbara D’Urso: “Il mio amato!”

Pubblicità

È un giorno speciale per Marco Carta. Il cantante compie oggi 21 maggio 35 anni e festeggia questo evento in diretta su Canale 5. Ad ospitarlo è infatti Barbara D’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Proprio i due protagonisti della querelle nata poche settimane fa dopo un servizio di Striscia La Notizia, si ritrovano oggi per un lieto evento che è appunto il compleanno del cantante. I festeggiamenti per Marco, d’altronde, sono iniziati a mezzanotte, come testimonia un post pubblicato alcune ore fa da Carta su Instagram. Accanto ad una serie di foto che sembrano riassumere l’ultimo anno vissuto, Marco pubblica una lunga riflessione. “È l’ultimo giorno di questo mio strano 34esimo anno.. – esordisce – Senza troppi giri vi dico che guardando indietro in mille difetti e piccoli grandi errori, ho sempre fatto una cosa giusta, inconsapevolmente.. (Quindi non ho meriti) Ridere, ridere e ridere tanto.”

Marco Carta riceve gli auguti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

Marco Carta continua con la sua lista di buoni propositi: “Non nascondere le emozioni, non nascondere la mia buffaggine per sentirmi più figo.Aver fatto ridere ridendo da troppa soddisfazione.” Così prosegue con i ringraziamenti di rito: “Quindi grazie a tutti quelli che mi hanno fatto SO/ridere.. Grazie a tutti voi per avermene strappato uno miei momenti più bui. Questa primavera già mi da gioia se penso alle cose buone. Grazie #WorldPaper, grazie a tutti. Vi amo.” I primi auguri pubblici sono stati proprio quelli di Barbara D’Urso che ha definito Marco “Il mio amato!”

