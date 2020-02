Marco Carta/ “Cuore a cuore con Pierluigi Diaco e la musica ma…” (Io e te di notte)

Marco Carta oggi si racconta a “Io e te di notte”. È lui infatti l’ospite della puntata di stasera del programma condotto da Pierluigi Diaco. Lo ha annunciato lo stesso cantante sardo in un post pubblicato su Instagram. «Ci sarà un cuore a cuore con Pierluigi Diaco. Ci sarà un cuore a cuore con la musica e non mancherà qualche risata», ha scritto nella didascalia. La foto invece lo ritrae col conduttore mentre canta. Chissà se ha avuto modo di parlare della vicenda del furto della Rinascente, dopo l’assoluzione piena dall’accusa di aver rubato sei magliette del valore di 1200 euro nel luglio scorso. Marco Carta è infatti risultato innocente: non ha commesso il fatto. Lo ha stabilito la sentenza del 31 ottobre scorso, anche se il pm Nicola Rossato ha impugnato il provvedimento. «L’ho detto fin dal primo momento, avevo ragione, ma ero preoccupato per la mia famiglia, quello era l’unico tasto dolente. Sono passati un paio di mesi, sono stati mesi difficili, ho sempre tenuto una maschera sorridente per far star tranquilli familiari e amici, ma non è stato facile», aveva dichiarato nel salotto di “Live Non è la D’Urso”.

MARCO CARTA E LA CICATRICE: IL POST SUI SOCIAL

Intanto Marca Carta sui social è tornato a mostrare la sua cicatrice. Il cantante sardo ha subito un intervento d’urgenza nel 2018. Era estate, doveva cantare ad Assisi, ma si sentì improvvisamente male in treno, poi tornato a Milano ha avuto un nuovo malore, per il quale è stato portato in ospedale e poi operato. Dopo l’intervento Marco Carta ha provato a rendere meno visibile il segno lasciato dal bisturi, ma comunque non andrà mai via. Lo ha sottolineato proprio l’artista di Pirri in una Instagram Story: «Questa cicatrice non andrà mai via, anche se ho provato a farla diventare la più piccola possibile». Marco Carta comunque ha imparato a convivere con la sua cicatrice: «Ti guardi intorno a ti rendi conto di quanto sia paradossale la bellezza di averne una e poterla raccontare. Ecco: questa è la mia cicatrice simpaticissima». Poi ha risposto ai commenti dei followers così: «Certo, preferirei non averla, ma il mio ragionamento è un altro: è chiaro che avere la vita salva ma con una cicatrice, chi se ne frega (della cicatrice)».





