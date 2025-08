Come sta Marco Carta dopo il ricovero in ospedale? Un nuovo comunicato dello staff annuncia le dimissioni del cantante e non solo

Lo scorso 3 agosto, lo staff di Marco Carta ha comunicato l’annullamento del concerto previsto a Porto Torres, dando come motivazione un ricovero urgente del cantante in ospedale. Una notizia che ha allarmato i tanti fan dell’ex volto di Amici, tranquillizzati successivamente dalla pubblicazione di una foto che mostrava Marco in ospedale, in condizioni stabili. “Un problema di salute che ha costretto Marco a ricorrere alle cure mediche dell’Ospedale San Donato di Milano”, è stato l’unico chiarimento posto a seguito dell’annuncio dell’annullamento dell’evento e delle scuse del cantante e degli addetti ai lavori.

Non sono state dunque specificate le motivazioni che hanno reso necessario questo ricovero, tuttavia, nelle ultime ore, un nuovo comunicato dello staff del cantante ha dato aggiornamenti importanti sulle sue condizioni.

Marco Carta lascia l’ospedale dopo il ricovero: l’annuncio dello staff

Nelle ultime ore è infatti apparsa una nuova storia sul profilo Instagram di Marco Carta, contenente la foto del braccialetto ospedaliero del cantante, tolto dal polso, e il susseguente annuncio della sua imminente dimissione. “Con estrema serenità vi comunichiamo che Marco sarà dimesso nelle prossime ore e il suo stato di salute è sotto controllo.”, si legge nel nuovo annuncio dello staff del cantante, che dà poi aggiornamenti sugli impegni previsti: “Tutte le prossime date del Solo Fantasia Tour sono confermate. In merito alla data del 3 agosto a Porto Torres, seguiranno aggiornamenti in merito a un’eventuale possibilità di recupero. Resterete costantemente aggiornati con la massima cura. Marco vi ringrazia per il vostro affetto, la vostra vicinanza e la vostra comprensione”, chiude il post. Marco, dunque, sta meglio e presto tornerà sui palchi a cantare.

