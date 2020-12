Marco Carta/ “Domeniche da Ikea? Mi emoziona tantissimo questo viaggio”

Marco Carta è uno degli ospiti della nuova puntata di “Verissimo“, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin e trasmesso il sabato pomeriggio su Canale 5. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi è pronto a raccontarsi a cuore aperto dopo che nelle ultime settimane si è ammalato di Coronavirus. Non solo, il cantante de “La Forza Mia” è tornato anche sulle scene musicali con un nuovissimo singolo dal titolo “Domeniche da Ikea” nato dalla collaborazione con Dj Angemi. Un pezzo molto anni ’80 che lo stesso interprete ha raccontato così sulle sue pagine social: “ho accettato una bella sfida e mi emoziona tantissimo questo viaggio. “Domenica da IKEA” è una canzone dance, ma rilassata: spalmata nel tempo ma fuori dal tempo stesso che ritorna in questi nostri 20 20”. Non solo, il cantante ha spiegato anche perchè la scelta di inserire il noto marchio dell’azienda multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa: “rappresenta un sogno d’amore, di felicità, un trasloco, l’emblema dell’essere adulti. Scagli la prima pietra chi, quando è diventato autonomo, non ha fatto i percorsi obbligati tra cucine, camere da letto e bagni”.

Marco Carta dopo Amici ritorna alla musica con Domeniche da Ikea

Domeniche da Ikea, la nuova canzone di Marco Carta è una vero e proprio viaggio musicale negli anni ’80 come ha raccontato il cantante: “quello di Michael Jackson, Freddy Kruger, Ritorno al Futuro, l’odore di sigaretta nei bar, il sole che sembra non bastare mai, l’odore di mia madre, la dipendenza avvenente nei suoi confronti, le musicassette, Pippo Baudo, il sole che sembra non bastare mai, l’odore di decolorante del salone dei miei, le frange cotonate, le spalline che facevano sembrare gli uomini Goldrake. Tutte queste cose sono nella mia memoria: colorate e plastiche come gli anni 80, come questo mio viaggio”. In contemporanea con l’uscita del nuovo singolo, Carta ha scoperto di essersi ammalato di Coronavirus, anche se ha rassicurato tutti i fan sulle sue condizioni di salute. “Nulla di grave: sto abbastanza bene, ma sono ovviamente costretto a rimandare tutta la promozione televisiva – ha precisato il cantante che ha poi esortato tutti a stare attenti – “fate i bravi perché ‘sto coso non scherza! (Anche se confronto a me è un dilettante)”.