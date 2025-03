Marco Carta è fidanzato? La nuova relazione del cantante

Marco Carta è tra i protagonisti del San Marino Song Contest 2025. Questa sera, sabato 8 marzo, Flora Canto e Francesco Facchinetti condurranno la gara musicale attraverso la quale la Repubblica deciderà chi li rappresenterà all’Eurovision Song Contest 2025. Anche quest’anno, hanno deciso di partecipare molti volti noti della musica italiana, come Pierdavide Carone, Gabry Ponte, Bianca Atzei e, per l’appunto, Marco. Negli ultimi anni, la carriera di Marco ha avuto diversi alti e bassi, a differenza della sua vita personale che, invece, sembra andare a gonfie vele. Il cantante, infatti, è ufficialmente fidanzato da due anni con un ragazzo di nome Luca.

Circa tre anni fa, Marco ha confermato la fine della sua storia con l’ex compagno Sirio dopo ben 7 anni insieme. A distanza di un anno da quella brusca rottura, l’ex allievo di Amici ha poi ritrovato l’amore nelle braccia di Luca. Ma chi è esattamente il nuovo fidanzato dell’artista? Non si hanno molte informazioni su di lui, se non che ha 38 anni, lavora nel ristorante di famiglia e la sua passione è la bodybuilding. Lo stesso Marco ha specificato di voler mantenere riservata la relazione e l’identità del ragazzo, lontano dal mondo dello spettacolo.

Marco Carta è legato da due anni al fidanzato Luca, 38enne milanese. Una relazione nata dopo una grande delusione per il cantante. Nel 2022, infatti, si è lasciato con l’ex compagno Sirio dopo ben 7 anni di relazione. Adesso, però, il cantante è molto felice al fianco di Luca, affermando di voler “custodire gelosamente” il ragazzo e la loro storia. In un’intervista al settimanale Vero, però, si è lasciato andare, raccontando di aver imparato molto dalle sofferenze passate, facendo un grande lavoro su sé stesso e imparando a resistere e affrontare i problemi, invece che evitarli: “Adesso sono maturato e non scappo più. Ho sofferto e ora ho imparato ad abbracciare il dolore”.

Sui social, Marco non è solito condividere foto o post con il fidanzato, tanto che la maggior parte dei suoi contenuti su Instagram sono dedicati alla sua carriera professionale. Considerando che le sue dichiarazioni su Luca risalgono a più di un anno fa, non è chiaro se ad oggi i due siano ancora legati o meno. In ogni caso, l’ex volto di Amici non ha mai fatto alcun accenno ad una possibile rottura. A questo punto, non resta che attendere l’esibizione di Marco al San Marino Song Contest 2025 di questa sera, sabato 8 marzo, per scoprire se ci sarà anche Luca a supportarlo.