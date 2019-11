Marco Carta e Sirio foto insieme/ Presenta fidanzato su social, non da Barbara D’Urso

Marco Carta presenta ufficialmente, e in pubblico, il fidanzato Sirio Filippo Campedelli. La notizia è che il cantante non ha scelto la tv per farlo: dopo il coming out a Barbara D’Urso ci si aspettava che l’artista lanciato da Amici si presentasse prima o poi in studio col compagno, invece è arrivato a sorpresa un post su Instagram. I due stanno insieme da ben quattro anni, ma solo di recente la loro storia d’amore è diventata di dominio pubblico. E questo appunto grazie all’uscita allo scoperto di Marco Carta, che non si è più nascosto e ha parlato dell’amore che prova per Sirio. Il fidanzato però gli ha sempre chiesto di restare nell’anonimato, quindi di rispettare la sua privacy. E forse anche per questo i due non sono scesi insieme dalle scale di Pomeriggio 5, né si sono accomodati su uno dei divanetti di Live Non è la D’Urso. Ora però entrambi si mostrano sui social. Evidentemente le cose sono cambiate per Sirio, che si mostra quindi sull’account social del cantante. E Marco Carta, felice e orgoglioso di questo amore, ha rivolto al fidanzato una toccante dedica.

MARCO CARTA PRESENTA FIDANZATO SIRIO SU INSTAGRAM (CON DEDICA)

«In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte». Questa la didascalia di Marco Carta alla foto con Sirio Filippo Campedelli su Instagram. Una dedica speciale che in pochi minuti ha ricevuto tanti like e commenti positivi. Non si sa molto di Sirio, se non che non fa parte del mondo dello spettacolo. Ma condivide gli stessi valori del cantante, da sempre molto legato alla sua famiglia, in particolare alla sorella e al padre scomparso l’estate scorsa a causa di una brutta malattia. Oggi dunque Marco Carta rompe gli indugi e sceglie Roma, vestita a festa per l’imminente Natale, come scenario per la sua foto: i due sono in via Condotti. Al suo fianco Sirio Filippo Campedelli, che gli è rimasto accanto anche in questi ultimi difficili mesi in cui Marco Carta era al centro del gossip per il caso delle t-shirt rubate alla Rinascente di Milano. «Amoriiiii» e due cuori: questo il commento di Manila Gorio al post di Marco Carta col fidanzato Sirio.





