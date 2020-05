Marco Carta fuorionda choc a Non è la D’Urso/ “Mi dà il doppio, non ho perso l’aereo”

Pubblicità

Striscia la Notizia aggiunge dettagli alla mancata presenza di Marco Carta alla puntata di Live – Non è la D’Urso di domenica 3 maggio. Il cantante sardo avrebbe dovuto partecipare alla trasmissione serale di Barbara D’Urso per raccontare il dolore per la perdita dell’amatissima nonna. Tuttavia, intorno all’una di notte, la padrona di casa ha annunciato il suo forfait. La D’Urso ha così motivato l’assenza del cantante sardo: “Volevo dirvi una cosa: Avevamo annunciato che ci sarebbe stato Marco Carta, questa sera. Aveva già fatto il biglietto per l’aereo. C’è stato un problema e non è potuto essere qua. Ovviamente, tu sai, Marco che io ti amo, e ti aspetto qui, domenica prossima, nello studio di Live non è la d’Urso”. Secondo Striscia la Notizia, però, le cose non sarebbero andate esattamente così.

MARCO CARTA, FUORIONDA CHOC A NON E’ LA D’URSO: “STO SUL DIVANO DALLE 10”

Secondo Striscia la Notizia, l’ospitata di Marco Carta a Non è la D’Urso sarebbe saltata per il poco tempo a disposizione. Nel servizio trasmesso dal tg satirico di canale 5, la D’Urso, ad un autore della trasmissione, dice: “Ivan non facciamo in tempo a far tutto. Marco Carta non c’è tempo… lo dico io! Capito? Dico che doveva venire qua ma non è riuscito ad arrivare con l’aereo”. Il tutto mentre Marco Carta aspettava sul divano perdendo la pazienza dopo un’estenuante attesa. “Sì vabbè, mi dà il doppio… La serata l’ho passata qui… deficiente (dice all’autrice in collegamento telefonico). Io sono seduto qui dalle dieci. Me lo potevate dire anche un’ora fa. A me questo atteggiamento non mi piace. E’ brutto. Non lo so se vengo domenica prossima. Mi ha chiamato l’autrice e mi dice che ora diranno che ho perso l’aereo. Io non ho perso il volo adesso, dì che non c’è stato spazio piuttosto, prenditi le responsabilità. Io vado a fumare una sigaretta“.



