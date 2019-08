Marco Carta/ Grazia Di Michele attacca l’ex allievo: “Fenomeno tv più che musicale”

È stato un anno molto turbolento e complesso per Marco Carta. Il cantante si è ritrovato al centro di una brutta vicenda che lo ha visto accusato di furto. Oggi ha ritrovato la serenità anche grazie all’amore del suo compagno, il tutto dopo aver fatto outing in diretta televisiva. Tante emozioni per il cantante, dunque, il cui percorso degli ultimi mesi non è stato apprezzato da tutti. Di certo non lo è stato dalla sua ex insegnante di Amici di Maria De Filippi Grazia Di Michele. Protagonista di un’intervista a Vanity Fair, la cantante ha criticato Marco Carta: “Credo sia un fenomeno più televisivo che prettamente artistico. – ha ammesso, per poi aggiungere – In lui si sono immedesimata i ragazzi che ce l’hanno coi professori. Detto questo, sta migliorando”.

Marco Carta al mare: “Mi sono spettinato…”

Parole dunque non proprio dolci quelle di Grazia Di Michele per Marco Carta. D’altronde, anche durante il percorso nella scuola di Amici tra i due ci sono state parecchie incomprensioni. La replica da parte del cantante non arriva: Marco infatti è al mare e si rilassa con tanto di parrucca gigante. “Un’estate al mare. Oggi c’è troppo vento e mi sono spettinato.” scherza Carta e non mancano i commenti dei fan, sempre al suo fianco, sempre pronti a schierarsi dalla sua parte. “Sei unico anche con questa nuova pettinatura”, “Sei sempre bellissimo e meraviglioso, amo la tua genialità, con Te il divertimento è assicurato”, “Ma fammi capire! C’è qualcosa che fai che non ti renda sempre bellissimo? Eh mi sa proprio di no sei stupendo sempre anche così” si legge tra i tanti commenti.

