Nel 2018 Marco Carta ha fatto coming out, spiegando di essere omosessuale. Una specifica che non era necessaria per tantissime persone, che ne hanno sempre apprezzato le doti umane e la musica, senza bisogno di catalogarlo. Per evitare ulteriori illazioni e voci sulla sua vita privata, però, il cantante cagliaritano ha deciso di dire tutto sul suo orientamento sessuale. Ma cosa sappiamo della vita sentimentale dell’artista che ha vinto Amici nel 2008? Marco Carta ha un fidanzato?

Per sette anni il cantante esploso grazie a Maria De Filippi è stato fidanzato con lo stesso ragazzo. I due hanno avuto una storia durata sette anni ma si sono lasciati nel 2022. La relazione tra il cantante e l’uomo, Sirio Campedelli, è terminata dunque ormai diversi anni fa, nel giugno del 2022. Ad annunciarlo, all’epoca, era stato proprio Marco, con un post sui social indirizzato ai suoi fan. “Volevo dirvi che ci siamo lasciati e ormai è una cosa successa qualche mese fa. Per lui ci sarà sempre tanto bene nel mio cuore. Per lui ci sarà sempre rispetto e affetto” scriveva all’epoca Carta. Dunque, la loro storia si è conclusa come dicevamo già diverso tempo fa.

Marco Carta ha un fidanzato? “Un altro amore nella mia vita”

Dopo la rottura con Sirio Campedelli, con il quale aveva vissuto una storia d’amore importante e soprattutto nota ai fan, Marco Carta ha un fidanzato nuovo? Sembra proprio di sì. Al suo fianco ci sarebbe ormai da diverso tempo un uomo di nome Luca del quale però non sappiamo molto. Non sono tante, infatti, le informazioni su di lui, ma Marco non ha mai nascosto che nella sua vita c’è ormai un altro amore già da diverso tempo.

Non sono molte le informazioni che abbiamo riguardo Luca, il nuovo fidanzato di Marco Carta. L’uomo avrebbe una quarantina d’anni e a parlarne, senza però farne il nome, era stato proprio l’artista. “L’amore va bene e sì, c’è una persona al mio fianco, che custodisco gelosamente. Sono molto felice” aveva raccontato sulle pagine di “Vero”.

