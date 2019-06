Marco Carta/ Il video con la figlia di Susy Fuccillo fa impazzire i fan: “Che papà!”

Sono passate ormai alcune settimane da quando Marco Carta è finito al centro della cronaca per alcuni furti di cui è stato accusato. La vicenda si è poi placata e oggi il cantante ha deciso di dedicarsi anima e corpo al lavoro. Non manca però qualche momento da dedicare ai suoi cari. È così, l’ultimo video postato su Instagram, lo vede intento a giocare con una bambina, Cristiana. Si tratta della figlia di un’altra ex di Amici, grande amica di Marco Carta: la ballerina Susy Fuccillo. Marco Carta gioca assieme alla piccola che ride e si diverte. Immagini che fanno impazzire i fan del cantante, inteneriti dai loro giochi: “Sarebbe un sogno riusciti a vedere giocare così con tuo figlio” scrive allora una fan, e ancora “Sarai un papà fantastico un giorno”.

MARCO CARTA: “VOGLIO URLARE AL MONDO LA MIA INNOCENZA”

Intanto di recente Marco Carta è tornato a parlare della vicenda dei furti delle maglie. Al Fatto Quotidiano il cantante ha dichiarato: “Non vedo l’ora che arrivi settembre per poter affrontare finalmente tutta la questione e poter urlare al mondo ancora di più la mia innocenza – spiega Marco Carta -. Quando si è diffusa la notizia in un primo momento c’è stato un panico generale, ma immediatamente dopo la decisione del giudice tutti si sono calmati.” Così ha continuato: “L’idea di slittare la promozione del disco e del libro, a cui ho aggiunto il capitolo sul furto mentre stava andando in stampa, non sarebbe stato giusto nei confronti dei fan e di quelli che lavoravano a questo progetto da mesi”.





