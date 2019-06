Marco Carta indagato per furto alla Rinascente/ Una dipendente “Ecco cosa è successo”

Marco Carta ribadisce la sua innocenza dopo che non è stato convalidato l’arresto per il furto di sei magliette da 200 euro l’una alla Rinascente. Lui ha trascorso una notte ai domiciliari e il pomeriggio in Tribunale, all’amica 53enne è stato invece convalidato l’arresto ma nessuna misura cautelare. Ma allora gli agenti in borghese dell’Unità reati predatori venerdì sera hanno preso un abbaglio quando lo hanno bloccato insieme all’amica Fabiana Muscas? Dagli atti dell’inchiesta, che sono stati consultati dal Giorno, emerge un’altra storia, mentre si aspetta che vengano acquisiti i filmati registrati dal circuito interno di videosorveglianza. Tutto si fonda sulla segnalazione degli addetti della Rinascente, ma u addetto all’accoglienza aveva “agganciato” diversi minuti prima il cantante e l’amica, insospettito «da un comportamento alquanto anomalo» e dai continui sguardi dei due «come se controllassero di non essere osservati da astanti o personale dipendente». L’addetto della Rinascente ha quindi seguito con lo sguardo tutta la scena, come ha raccontato agli investigatori.

MARCO CARTA, FURTO ALLA RINASCENTE: SPUNTA TESTIMONIANZA

«Vedevo entrambi i soggetti prelevare delle maglie al primo piano e con le stesse salire con le scale mobili fino al terzo piano; fatto ciò, li vedevo entrare nei camerini di prova dove rimanevano svariati minuti». Questo il racconto della dipendente della Rinascente che, come riportato dal Giorno, ha poi spiegato che Fabiana Muscas è rimasta fuori e passava le maglie a Marco Carta che si trovava all’interno. «Finito di passare tutte le maglie, la donna dava la propria borsa personale al ragazzo, che poco dopo usciva dai camerini. Entrambi usciti dai camerini, notavo che in mano non avevano più le maglie prelevate». L’uomo ha quindi seguito con lo sguardo i due amici, che sono poi saliti con le scale mobili al quarto piano, «più precisamente nei bagni adibiti al pubblico». Dopo aver visto il cantante entrare e uscire immediatamente, ha notato che sono scesi al secondo piano, «dove il ragazzo prelevava dagli espositori due costumi da uomo (del valore di 77,28 euro, ndr) e si recava alle casse per il pagamento». Quindi sono scesi al piano terra, «dove oltrepassavano le batterie antitaccheggio facendole allarmare». Così è scattato l’intervento della sicurezza. Le magliette e il cacciavite sono stati trovati nella borsa della donna, le placche antitaccheggio (tranne quella morbida che ha fatto scattare l’allarme) nel bagno.





© RIPRODUZIONE RISERVATA