Dopo l’esperienza al San Marino Song Contest 2025, dove si è classificato al 12esimo posto con la canzone “Solo Fantasia”, sabato 15 marzo Marco Carta è sbarcato anche a Verissimo. Un’esperienza molto importante e liberatoria quella a San Marino, che gli ha permesso di esprimersi attraverso la sua musica dopo anni difficili. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, Marco si è raccontato a cuore aperto, parlando della difficile infanzia segnata dall’assenza del padre, della sua carriera e dell’amore. Il suo percorso artistico è stato pieno di alti e bassi e, qualche anno fa, ha subito un duro colpo quando il cantante fu accusato di aver rubato della magliette alla Rinascente di Milano.

Sebbene Marco sia stato poi totalmente assolto, la vicenda ebbe una grande risonanza mediatica, portandolo a vivere un periodo buio: “L’assoluzione è arrivata molto tempo dopo e intanto io mi sono sentito solo, disorientato. Le prime settimane non uscivo nemmeno di casa, avrei voluto svegliarmi direttamente nel 2030”. Adesso, però, Marco è tornato a sorridere e a dedicarsi alla musica, la sua più grande passione. Al suo fianco, poi, è arrivata una persona speciale che gli ha cambiato la vita.

Spazio, infine, all’amore. Alcuni anni fa, Marco Carta ha comunicato la fine della relazione con lo storico fidanzato, Sirio. I due sono stati insieme per ben sette anni, arrivando ad un passo dal matrimonio. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto e si sono separati. Adesso, da quasi tre anni, al suo fianco c’è Luca, un 38enne che lavora nel ristorante di famiglia e ha una grande passione per il bodybuilding. A Verissimo, il cantante ha parlato della sua nuova relazione, mostrandosi profondamente innamorato. “Io ero rimasta che ti dovevi sposare, ma è finita la storia”, ha detto Silvia Toffanin, ricordando l’ultima intervista di Marco nel programma di Canale 5.

“Eh, ci sei rimasta… male. Purtroppo è finita, però dopo un po’ di tempo è nata una nuova storia, che dura da quasi tre anni, con Luca. Sono felicissimo, sono pieno di nuova linfa… non perché fosse sbagliato quello di prima, volevo davvero sposarmi. Però poi improvvisamente sono mancate delle cose, le cose capitano. Ma capitano anche cose belle. E Luca per me è un raggio di sole”, ha risposto Marco sorridendo. Insomma, l’ex allievo di Amici si trova in un momento d’oro della sua vita, dal punto di vista professionale e personale.