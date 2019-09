MARCO CARTA/ L’accusa di furto: “È un incubo, uno tsunami” (Live Non è la d’Urso)

Marco Carta, l’accusa di furto: gli ultimi sviluppi

Marco Carta torna ospite di Barbara d’Urso dopo le accuse incassate negli ultimi mesi, che lo vorrebbero artefice di un furto perpetrato ai danni della Rinascente di Milano. Insieme all’amica Fabiana Muscas, infatti, Carta avrebbe sottratto alcune magliette firmate all’interno del celebre store milanese. La vicenda giudiziaria l’ha travolto in maniera del tutto inaspettata. L’ex vincitore di Amici ne ha parlato per la prima volta proprio dalla d’Urso. Carta è stato ospite di uno dei suoi programmi dopo l’arresto e la seguente scarcerazione. In quell’occasione, Carta ha affermato la sua innocenza senza trattenere le lacrime.

Marco Carta, dei filmati lo scagionerebbero…

I legali di Marco Carta hanno svelato l’esistenza di alcuni filmati che potrebbero giocare a suo favore nell’ambito del processo. “Da quei video si vede che Carta non ha commesso alcun reato”, hanno spiegato al Mattino. “Lui è agitato perché non ha mai visto un’aula di un tribunale in vita sua anche se è sicuro della sua innocenza. (…) Non è venuto perché questa vicenda gli ha causato molti problemi, per lui è stato un incubo, uno tsunami, come per tutti quelli che vengono coinvolti in vicende giudiziarie”. I filmati in questione sono già stati visionati, in attesa della seconda udienza fissata per il 31 ottobre. In quel giorno, forse, scopriremo tutta la verità sulla vicenda. Carta è imputato per furto aggravato. L’artista non si è presentato al processo, ma ha lasciato carta bianca ai suoi avvocati. Piuttosto eloquente anche la prova delle telecamere, che in molti giudicano “sufficiente” per permettergli di cavarsela senza troppe conseguenze. Nei filmati, infatti, sono visibili i movimenti di Marco e di Fabiana al momento della loro entrata nel negozio.

Marco Carta, la vicenda giudiziaria al centro dell’ “Uno contro tutti”

In attesa del giudizio definitivo, Marco Carta ha accettato di partecipare a Live – Non è la d’Urso per raccontare gli sviluppi della vicenda. Non solo Carta sarà ospite del programma, ma si confronterà con i personaggi nascosti nelle sfere all’interno dell’Uno contro tutti. È notizia di questi giorni quella della richiesta del rito abbreviato da parte dei suoi legali, istanza condizionata dall’acquisizione delle telecamere che verrà depositata dall’avvocato Simone Ciro Giordano. Anche nel caso in cui venisse condannato, Marco otterrebbe lo sconto di un terzo della pena. La notizia è stata riportata da Rai News. Dopo essere stato bloccato dalla sorveglianza della Rinascente, Carta ha affrontato il processo per direttissima davanti al giudice Stefano Carmellino. Stefania Muscas, 53 anni, è stata arrestata, mentre nel suo caso il fermo non è stato convalidato.



