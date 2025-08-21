Marco Carta si racconta dai tempi di Amici e sul rapporto con Maria De Filippi: poi l’aneddoto sull’incontro con il compianto Pippo Baudo.

Come ogni mese di agosto, l’attenzione dei fan di Amici è tutta focalizzata sulla ripartenza del reality e su quella che sarà la formazione della nuova classe di ballerini e cantanti. Nel frattempo – come racconta Coming Soon – in una recente intervista si è raccontato con rivelazioni toccanti Marco Carta, ex volto del programma di Maria De Filippi; non a caso, proprio alla conduttrice ha dedicato parole al miele portando alla luce nuovi dettagli sulla bellezza del loro rapporto. Il cantante – vincitore di Sanremo nel 2009 – non poteva non spendere qualche parola anche per il compianto Pippo Baudo che solo pochi giorni fa è passato a miglior vita all’età di 89 anni.

Come anticipato, Marco Carta ha ripercorso gli albori della sua carriera che per l’appunto ha avuto la vittoria di Amici come trampolino di lancio primordiale. Nella scuola più amata della televisione italiana ha conosciuto Maria De Filippi che, da allora, è sempre stata al suo fianco sia dal punto di vista professionale che umano. “Lei ha capito la mia fame, la mia voglia di arrivare… Non so come abbia fatto ma mi ha capito più di chiunque altro”.

La storia di Marco Carta si è intrecciata con l’avventura ad Amici non per caso; il cantante – come riporta Coming Soon – ha infatti rivelato di aver tentato per ben 4 volte di accedere al programma ricevendo altrettanti rifiuti. “Maria mi disse: ‘Questa cosa mi ha fatto capire tanto, ci ha fatto vedere dove abbiamo sbagliato noi’…”. Le parole di Maria De Filippi erano riferite alla sua determinazione, alla voglia di riprovare nonostante i ‘no’ ricevuti, e non solo. “Lei si riferiva al fatto che ad Amici sono stato tra i primi ad impormi come artista: c’erano pregiudizi enormi contro chi usciva da un talent”.

Come anticipato, Marco Carta ha rivelato anche un curioso e toccante retroscena sul rapporto con Pippo Baudo. “Una volta mi disse: ‘Potrà capitare che ti sentirai lontano dalla musica, succede a tutti gli artisti’…”. Parole che hanno significato molto per il cantante, soprattutto quando tempo dopo e precisamente dopo la vittoria a Sanremo nel 2009, il compianto conduttore decise di esporsi in suo supporto. “Disse: ‘Io ho capito dove questo ragazzo voleva arrivare, ma voi giornalisti non ve ne eravate accorti’… Quelle sue parole furono una grande spinta”.