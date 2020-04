Marco Carta/ “Mio coming out vissuto come obbligo, mi scrivono ‘sei froc*o’ ma…”

Il giovane cantante sardo, Marco Carta, aveva scelto la trasmissione di Barbara d’Urso, Domenica Live, per fare il suo coming out in diretta tv e confidare al mondo intero di essere omosessuale. Un gesto importante, nonché di grande coraggio sebbene avesse rivelato che nella sua famiglia tutti sapessero da tempo senza alcun pregiudizio di sorta. A distanza di due anni dal coming out pubblico, Marco Carta è tornato a parlare del suo coming out nel corso di una sua recente diretta Instagram. Grazie alle sue parole in tanti giovani hanno trovato la forza ed il coraggio di uscire allo scoperto e di vivere da persone libere, senza più paura di amare, proprio come Marco. Il cantante si è detto felice di aver contribuito a fungere da aiuto per altri ragazzi ma al tempo stesso ha spiegato che non ci si deve mai sentire obbligati a dirlo: “Io l’ho vissuto come un obbligo perchè mi chiedevano se fossi etero, gay, bisex, come se a loro cambiasse qualcosa ed è di una tristezza infinita”, ha commentato. In qualche modo, dunque, si è quasi sentito sotto pressione nel dover dire di essere gay, anche per paura del giudizio degli altri.

MARCO CARTA, IL COMING OUT E I COMMENTI OMOFOBI

Marco Carta ha anche parlato dei tanti messaggi omofobi che purtroppo è costretto a leggere, soprattutto sui social. “Oggi potrebbero fermarmi per strada e dirmi ‘sei fro*io’. Ogni tanto ricevo qualche messaggio dove mi scrivono cose del genere”, ha rivelato attraverso le sue Storie su Instagram, come reso noto da La Nostra Tv. A scrivere le inaudite offese e molti messaggi di disprezzo di questo tenore, ha spiegato Carta, non sono solo ragazzi ma anche ragazze. E nei confronti dei tanti omofobi, ha commentato: “Non provo dolore, provo soltanto profonda tristezza solo per chi lo dice”. Dopo il suo coming out, tuttavia, Carta è riuscito a vivere totalmente il suo amore nei confronti di un ragazzo: “Non c’è cosa più bella che essere se stessi”, ha aggiunto. Quando però un utente gli ha chiesto come abbiano reagito i suoi parenti alla notizia della sua omosessualità, l’artista ha sbottato: “Cosa dovevano dirmi? A te hanno mai detto qualcosa perchè hai i capelli castani?”, tacciando la domanda come poco intelligente.



