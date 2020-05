Marco Carta, morta la nonna/ La disperazione:”Sto così male” (Live Non è la D’Urso)

Pubblicità

Marco Carta torna a far parlare di sè, ma questa volta con un video pubblicato sui social per smentire un articolo fake che sta circolando in questi giorni. Il cantante vincitore di Amici non sta passando un momento facile per via della morte della nonna che lui considerava una seconda madre; un lutto con cui si è ritrovato a fare i conti e su cui un giornale sta cercando di speculare con tanto di titolo ad affetto “Marco Carta disperato perché ha perso sua nonna ‘Maria De Filippi mi sta vicino”. Nonostante il dolore e le difficoltà del momento, Marco ha voluto però prendere le distanze di questo sciacallaggio sulla sua vita privata dopo che negli ultimi mesi è stato oggetto di gossip prima per il suo coming out e poi per la vicenda del furto in Rinascente. “C’è questo giornale in edicola stamattina che dice ‘Marco Carta:”Sono disperato perché ha perso sua nonna, era la mia seconda mamma, Maria De Filippi mi è vicino” – dice nel video messaggio il cantante che precisa a gran voce – “l’articolo è totalmente falso, io sto così male che non ho la forza di rilasciare un’intervista. Non voglio che nessuno pensi che io abbia rilasciato dichiarazioni di questo tipo. Il contenuto è tutto finto. Ma cosa dite di Maria De Filippi? Voi non sapete nemmeno se l’ho sentita. Questo è un romanzo, non è un articolo vero”.

Marco Carta su Instagram lo sfogo contro le fake news

Non solo, Marco Carta nel video messaggio pubblicato su Instagram ha poi proseguito sottolineando: “si può mangiare sulla mia carne viva ma non sulla carne di mia nonna scomparsa una settimana fa. Io non lo permetto, non lo permetto proprio, non esiste, perché sul dolore non si può scavare in questo modo, solo io posso scavare sul mio dolore, ma non gli altri”. Il cantante di Amici di Maria De Filippi ha voluto poi fare anche una doverosa precisazione visto che, nel titolo dell’articolo fake, si fa anche il nome di Maria De Filippi: “voglio informare anche Maria che io non ho rilasciato nessuna dichiarazione. Ma poi c’è anche un piccolo trafiletto ‘dal palco al carcere’, proprio pazzesco, peccato che tutti sanno come ne sono uscito benissimo”.



