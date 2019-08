Marco Carta padrino di battesimo/ Foto, nipote Zoe “mi hai scelto e bucato il cuore”

Marco Carta padrino di battesimo della piccola nipote Zoe, la figlia avuta dal fratello Federico. Il cantante sardo nato sul palco del talent Amici, nelle passate ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram due foto un po’ diverse dalle ultime postate ma in linea con il penultimo scatto che ritraeva la sua amata nonna. Si tratta di due foto di famiglia nelle quali Marco si trova nella sua Cagliari, presso la Cattedrale di Santa Maria, in occasione del battesimo della nipote Zoe. Un evento vissuto non da spettatore ma da protagonista, essendo stato scelto dalla bambina come suo padrino. Dalle sue parole si evince che, anche alla luce dell’età di Zoe, si tratta di una scelta consapevole resa possibile dalla grande libertà che i suoi genitori le hanno sempre dato. “Quando sei nata, è stato uno dei giorni migliori. Quando mi hai scelto, mi hai bucato il cuore di gioia. I tuoi genitori meravigliosi ti hanno reso libera, consapevole ed ora sono il tuo padrino”, è stata la frase scritta da Marco e che fa da cornice ai due scatti di famiglia.

Nella prima foto dalla Cattedrale cagliaritana, Marco Carta si trova alle spalle della nipotina Zoe mentre è in procinto di ricevere il sacramento del battesimo da parte del sacerdote. La seconda foto vede invece riunita sulle gradinate della chiesa la famiglia Carta, felice e sorridente in questo importante giorno. Marco è seduto tra la piccola Zoe e la zia Sabrina, la donna con la quale è cresciuto dopo la morte della madre. In molti utenti hanno notato la scelta dei genitori di battezzare la nipotina non nei primi mesi di vita, come spesso accade. “Si è battezzata da grande?”, ha domandato una follower. “Si, è stata libera di scegliere se farlo o no”, ha replicato il cantante. “Scelta più bella non poteva fare Zoe, zio Marco”, gli ha fatto eco un’altra utente. Ovviamente non sono mancati i commenti di auguri a Zoe e all’intera famiglia Carta per questa giornata così intensa e importante. “Quanta tenerezza nel tuo sguardo rivolto a lei e in quella tua mano sulla sua spalla”, ha notato un utente particolarmente attento, riferendosi alla prima foto che ritrae zio Marco proprio nel momento in cui la nipotina riceveva il battesimo.





