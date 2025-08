Marco Carta ricoverato d'urgenza in ospedale, grave malore per il cantante sardo: concerto annullato, cos'è successo e come sta adesso

Paura e preoccupazione per Marco Carta ricoverato d’urgenza in ospedale per un grave malore. Nella serata di ieri, infatti, il cantante sardo avrebbe dovuto esibirsi in concerto a Porto Torres ma poco prima dell’evento è stata annunciata la cancellazione improvvisa e poco dopo lo staff del cantante ne ha spiegato il momento: a causa di una malore Marco Carta è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Senza scendere troppo nel dettaglio, l’ufficio stampa dell’artista ha diffuso una nota spiegando di essere stati costretti ad annullare l’esibizione a causa di un problema di salute di Carta che ha reso necessario ricorrere alle cure mediche dell’Ospedale San Donato di Milano.

Malore per Marco Carta cos’è successo e come sta? Dopo la paura e la preoccupazione iniziale lo staff del cantante ha chiarito anche come sta Marco Carta dopo il malore, fortunatamente le sue condizioni di salute sono buone: “Le sue condizioni ora sono stabile, ma lo staff medico ha preferito trattenerlo sino a domani in degenza.” Non è chiaro cos’è successo al cantante sardo, le fonti ufficiali parlano genericamente di un malore poche ore prima del concerto che ha reso necessaria prima la corsa al pronto soccorso e poi il ricovero in ospedale d’urgenza nonostante l’artista abbia cercato di far tutto il possibile per garantire la sua presenza all’evento live nella sua Sardegna.

Malore per Marco Carta, il suo tour si ferma a causa di un malore: quando le prossime date dei concerti

A causa di problemi di salute e del ricovero d’urgenza in ospedale Marco Carta è stato costretto ad annullare il concerto a Porto Torres di domenica 3 agosto 2025. L’annuncio dell’annullamento dell’evento è avvenuto tramite i suoi canali social dove parlando genericamente di ‘ragioni e cause inderogabili dalla volontà dell’artista e del suo entourage’ il Fantasia Tour si fermava. Solo in un secondo motivo hanno spiegato i motivi della cancellazione del concerto. Tuttavia i fan del cantante possono tirate un sospiro di sollievo perché il concerto a Porto Torres è stato solo rimandato a data da destinarsi e non definitivamente cancellato e nel frattempo restano confermate le prossime tappe del tour a partire dal prossimo 12 agosto (con la data a Oliveto Lucano in Basilicata) per poi proseguire a San Martino Agri (Potenza), Chiaravalle (Cosenza), Selargius il 24 agosto ed infine Ragusa il 28 agosto. Nel frattempo Carta ha voluto ringraziare tutti per gli auguri di pronta guarigione.