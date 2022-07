Marco Carta: “Ses*o? Lo vivo senza tabù”/ “Con il mio ex fidanzato Sirio è rimasto…”

Marco Carta e il rapporto con il ses*o

Marco Carta, in occasione dell’uscita del nuovo singolo “Sesso romantico”, si racconta in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo in cui racconta il suo rapporto con il ses*o. Il cantante racconta di aver voluto parlare di ses*o in modo non volgare per raccontare l’importanza di vivere quel momento senza tabù sia durante un rapporto occasione che d’amore con il partner. Una canzone autobiografica quella di Marco, frutto di tutte le sue esperienze.

“E’ nata da un’esigenza di verità perchè volevo rompere determinati tabù” – racconta Carta a Nuovo. “Ai ragazzi della mia generazione è sempre stato detto che non bisognava parlarne e anche per me, da giovane, era un argomento tabù. Sono stato cresciuto da mia nonna che era una donna molto cattolica e perbene per cui non era facile affrontare questo tema con lei. Per fortuna da tempo, per me, non è più un tabù“, dice ancora.

Marco Carta e la fine della storia con Sirio Campedelli

Dopo anni di vita insieme, Marco Carta e Sirio Campedelli si sono ufficialmente lasciati. Una rottura che è stata annunciata dopo vari rumors e indiscrezioni, ma oggi, il cantante preferisce non parlarne e, soprattutto, non svelare le motivazioni che lo hanno spinto, insieme all’ex fidanzato, a scegliere una strada opposta rispetto a quella che hanno percorso insieme fino a poco tempo fa.

“Le motivazioni della nostra rottura preferisco tenerle per me e quindi non mi va di parlarne. Lasciare andare le persone non è mai facile, ma tra noi, è rimasto un gran bene” – ha detto sempre a Nuovo. “Dopo la fine di un amore, il tempo sana le ferite quindi riaffiorano alla mente solo le cose belle che si sono vissute insieme e, nel nostro caso, ce ne sono state davvero tante”, ha concluso.

