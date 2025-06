Marco Cartasegna e Carmela Generali: le ultime novità sulla coppia

Crisi in corso tra Marco Cartasegna e Carmela Generali? La coppia, insieme da diversi anni, starebbero attraversando un periodo particolare come fa sapere Deianira Marzano rispondendo alla domanda di una follower. Marco Cartasegna che ha conquistato la popolarità partecipando a Uomini e Donne, con il tempo, si è staccato dalle luci dei riflettori scegliendo una vita più discreta.

Anche la storia con Carmela Generali è sempre stata vissuta con molta discrezione anche se, con il tempo, i due sono lentamente usciti allo scoperto vivendo serenamente la relazione. L’ultima foto pubblicata da Carmela Generali sui social risale allo scorso gennaio, ma da qualche settimana, i fan hanno notato qualche movimento che lascia pensare ad una crisi su cui si espressa anche Deianira Marzano.

Marco Cartasegna e Carmela Generali: parla Deianira Marzano

Secondo Deianira Marzano, tra Marco Cartasegna e Carmela Generali sarebbe tutto finito. Alla domanda di una follower che le ha chiesto se i due si siano lasciati, ha risposto semplicemente sì senza aggiungere commenti o spiegazioni.

Da parte dei diretti interessati, però, non è ancora arrivata alcuna dichiarazione. Non si sa, infatti, se l’indiscrezione di Deianira Marzano sia ufficiale o se si tratti di una crisi superabile. Suo profili Instagram dell’ex tronista di Uomini e Donne e di Carmela Generali non spunta alcun riferimento alla presunta crisi di coppia. Tuttavia, trattandosi di una coppia molto discreta e riservata, i fan aspettano di sapere solo la verità dai diretti interessati.

